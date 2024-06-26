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26 июня 2024, новость

На Украине предъявили обвинения российскому режиссеру Карену Шахназарову

Как отмечает украинская генпрокуратура, он выступал в поддержку СВО
Карен Шахназаров
Карен Шахназаров

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины заочно предъявил обвинения российскому режиссеру и руководителю государственного киноконцерна за оправдание действий России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Офис генпрокурора не уточняет имя режиссера, однако украинские СМИ указывают, что речь идет о Карене Шахназарове — кинорежиссере, генеральном директоре «Мосфильма» и народном артисте России.

Как отмечает украинская генпрокуратура, он выступал в поддержку действий России на Украине и специальной военной операции в ряде интервью и публичных встреч.

Ранее Карен Шахназаров заявил, что в разработке «Мосфильма» находятся два сценария фильмов про СВО.

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