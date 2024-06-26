Звезды «Форреста Гампа» воссоединились спустя 30 лет на съемках необычного фильма

Роберт Земекис, Робин Райт и Том Хэнкс на съемках фильма «Здесь»

Спустя 30 лет после премьеры культового «Форреста Гампа» режиссер Роберт Земекис вновь объединил его звезд Тома Хэнкса и Робин Райт для съемок в своей картине «Здесь». Лента расскажет о нескольких семьях, в разное время живших в одном и том же доме.

Уникальность проекта заключается в том, что камера остается неподвижной на протяжении всего фильма, все действие снято с одного ракурса, без использования внутрикадрового монтажа, наездов и разворотов.

Меняется лишь время — за 104 минуты экранного хронометража зрители увидят историю, охватывающую более века из жизни, протекающей в одной гостиной дома в Америке. Стены этой комнаты становятся свидетелями того, как герои женятся, ссорятся, растят детей и внуков, переживают самые радостные и грустные моменты и приближаются к закату своих дней.

Кадр из фильма «Здесь»

По словам Роберта Земекиса, такое до него еще никто не делал. «Мы можем увидеть нечто похожее в ранних немых фильмах, еще до того, как был изобретен язык монтажа. Но в остальном — да, затея была рискованная», — признается 72-летний режиссер в интервью изданию Vanity Fair, отмечая, что лента станет интересным способом поразмышлять на тему переменчивости и конечности всего земного.

Том Хэнкс играет героя по имени Ричард в разные периоды его жизни, начиная с молодых лет в 1960-е и заканчивая преклонным возрастом. Внешность актера меняли с помощью грима, а для омолаживания прибегали к компьютерной графике.

Робин Райт исполняет роль Маргарет — девушки, а затем жены Ричарда, — и тоже проходит через трансформацию внешности.

Кадр из фильма «Здесь»

В основу фильма «Здесь» легла одноименная графическая новелла Ричарда МакГуайра. Соавтором Земекиса выступил Эрик Рот, чей сценарий к «Форресту Гампу» был удостоен «Оскара».