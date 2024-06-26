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26 июня 2024, фоторепортажСъемки

Исакова и звезды «Слова пацана» снимаются в новом сериале про 90-е: первые кадры

Актеры появятся в драме «Дети перемен», посвященной слому эпох
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Появились первые кадры со съемок новой криминальной драмы «Дети перемен» с Викторией Исаковой, Славой Копейкиным, Александром Яценко и Тимофеем Трибунцевым.

События сериала разворачиваются в 1995 году. В центре сюжета — водитель троллейбуса Флора (Исакова) и трое ее сыновей от разных отцов. Любящая мать пытается объединить семью, но жестокое время диктует свои условия.

Вокруг открываются подпольные клубы, устраиваются смертельные разборки и иногда брат может стать врагом своему брату. У сыновей Флоры появляются свои друзья и свои секреты. На фоне разваливающейся страны рушится и семья Флоры.

Трех братьев играют Слава Копейкин («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Макар ХлебниковПингвины моей мамы») и Хетаг Хинчагов («Дядя Леша»). В сериале заняты и другие актеры из «Слова пацана»: Лев Зулькарнаев и Андрей Максимов. Также в проекте снимаются Кузьма Котрелев, Сергей Гилев, Артем Быстров, Анна Снаткина, Софья Лебедева и Артем Кошман.

«Это семейная сага на фоне слома времени, и идея написать сценарий на эту тему у нас была давно. Хотелось рассказать об этом времени через разные слои населения, через людей разных профессий. Здесь много личных историй», — поделились создатели сериала Сергей Тарамаев и Любовь Львова («Фишер», «Черная весна»).

Сериал «Дети перемен» будет выходить в онлайн-кинотеатрах Start и Wink. Дата премьеры пока неизвестна.

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Сергей Тарамаев
Любовь Львова
Вячеслав Копейкин
Слава Копейкин
Сергей Гилев
Сергей Гилев
Виктория Исакова
Анна Снаткина
Анна Снаткина
Лев Зулькарнаев
Лев Зулькарнаев
Слово пацана
Слово пацана. Кровь на асфальте
яценко
Александр Яценко
Артем Быстров
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Кадр из сериала «Дети перемен»
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