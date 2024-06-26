Исакова и звезды «Слова пацана» снимаются в новом сериале про 90-е: первые кадры

Появились первые кадры со съемок новой криминальной драмы «Дети перемен» с Викторией Исаковой, Славой Копейкиным, Александром Яценко и Тимофеем Трибунцевым.
События сериала разворачиваются в 1995 году. В центре сюжета — водитель троллейбуса Флора (Исакова) и трое ее сыновей от разных отцов. Любящая мать пытается объединить семью, но жестокое время диктует свои условия.
Вокруг открываются подпольные клубы, устраиваются смертельные разборки и иногда брат может стать врагом своему брату. У сыновей Флоры появляются свои друзья и свои секреты. На фоне разваливающейся страны рушится и семья Флоры.
Трех братьев играют Слава Копейкин («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Макар Хлебников («Пингвины моей мамы») и Хетаг Хинчагов («Дядя Леша»). В сериале заняты и другие актеры из «Слова пацана»: Лев Зулькарнаев и Андрей Максимов. Также в проекте снимаются Кузьма Котрелев, Сергей Гилев, Артем Быстров, Анна Снаткина, Софья Лебедева и Артем Кошман.
«Это семейная сага на фоне слома времени, и идея написать сценарий на эту тему у нас была давно. Хотелось рассказать об этом времени через разные слои населения, через людей разных профессий. Здесь много личных историй», — поделились создатели сериала Сергей Тарамаев и Любовь Львова («Фишер», «Черная весна»).
Сериал «Дети перемен» будет выходить в онлайн-кинотеатрах Start и Wink. Дата премьеры пока неизвестна.