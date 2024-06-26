Исакова и звезды «Слова пацана» снимаются в новом сериале про 90-е: первые кадры

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События сериала разворачиваются в 1995 году. В центре сюжета — водитель троллейбуса Флора (Исакова) и трое ее сыновей от разных отцов. Любящая мать пытается объединить семью, но жестокое время диктует свои условия.

Вокруг открываются подпольные клубы, устраиваются смертельные разборки и иногда брат может стать врагом своему брату. У сыновей Флоры появляются свои друзья и свои секреты. На фоне разваливающейся страны рушится и семья Флоры.

«Это семейная сага на фоне слома времени, и идея написать сценарий на эту тему у нас была давно. Хотелось рассказать об этом времени через разные слои населения, через людей разных профессий. Здесь много личных историй», — поделились создатели сериала Сергей Тарамаев и Любовь Львова («Фишер», «Черная весна»).