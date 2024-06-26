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26 июня 2024, новость

Бывший муж Пеговой Орлов рассказал, что мог стать инвалидом

В феврале 2023 года Дмитрий Орлов объявил о завершении актерской карьеры
Дмитрий Орлов
Дмитрий Орлов

Актер Дмитрий Орлов рассказал, что сильно переживал из-за операции, которую ему предстояло сделать на фоне «тяжелой болезни». Об этом актер рассказал в интервью Татьяне Зозуле.

«Рассматривался вариант, что я просто не вернусь, а второе, что гораздо более ужасно, что я в 50 лет стану настоящим инвалидом», — поделился артист.

Орлов отметил, что операция прошла успешно, но ему пришлось долгое время восстанавливаться после хирургического вмешательства. Он страдал лихорадкой и испытывал «настоящую боль» на протяжении 20 дней. По словам актера, врачи долго разбирались в причинах его плохого состояния.

«Были галлюцинации на фоне болевых ощущений. <…> Я просыпаюсь от того, что папа сидит на постели. Он был до такой степени прям живой-живой. Мы с ним разговаривали, он учил меня жизни», — рассказал Орлов.

Сам диагноз, из-за которого ему пришлось пойти на операцию, Орлов раскрывать не стал.

В феврале 2023 года Орлов объявил о завершении актерской карьеры. Он переехал из Москвы в Ессентуки и разрабатывает курсы по управлению эмоциями.

Дмитрий Орлов известен зрителям по работе в таких кинопроектах, как «Брат 2», «Морской патруль», «Стая», «Морские дьяволы»,  «Небо. Самолет. Девушка», «Сестры».

Ранее Ирина Пегова высказалась о разводе с Дмитрием Орловым.

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