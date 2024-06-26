Роман Курцын вспомнил, как жил на вокзале в начале карьеры

Роман Курцын | Источник: Алексей Молчановский

Актер Роман Курцын вспомнил, как целый месяц прожил на Ярославском вокзале во время съемок сериала «Меч». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

«У меня не было денег. Спал на сумке, приезжал в павильон, там была раковина, где я мыл ноги, другие части тела, чистил зубы и шел в кадр», — заявил артист.

По словам Курцына, в тот момент он работал по мизерной ставке, сравнимой с зарплатой массовки. При этом, вспомнил актер, он был невероятно благодарен за то, что ему дали возможность сыграть в сериале.