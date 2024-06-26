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26 июня 2024, новость

94-летняя звезда «Дневника памяти» страдает от болезни Альцгеймера

Культовая актриса Джина Роулендс борется с деменцией, как ее знаменитая героиня
Джина Роулендс
Джина Роулендс | Источник: Rex / Fotodom.ru

Оскароносная актриса Джина Роулендс страдает от болезни Альцгеймера. Об этом сообщил ее сын, режиссер Ник Кассаветис, изданию Entertainment Weekly.

«Я попросил маму сыграть взрослую Элли [в “Дневнике памяти”], поэтому мы проводили много времени, говоря о болезни Альцгеймера и о том, как это сделать правдоподобно. И вот уже пять лет у нее этот недуг. У нее полная деменция. Это безумие», — написал постановщик.

Кассаветис снял мелодраму «Дневник памяти» с Райаном Гослингом и Рэйчел Макадамс в главных ролях в 2004 году, его мать Джина Роулендс сыграла в ней взрослую версию героини Макадамс. По сюжету, она страдала деменцией.

Актриса рассказывала, что ей было непросто играть взрослую Элли, поскольку ее мать также страдала от болезни Альцгеймера.

«Я прошла через это вместе с матерью. И если бы Ник не был режиссером фильма, то не думаю, что я бы согласилась. Это слишком тяжело», — призналась знаменитость.

Сейчас Джине Роулендс 94 года. Она была дважды номинирована на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль» за фильмы «Женщина под влиянием» и «Глория», а также удостоена почетной награды «Оскара» за заслуги перед кинематографом.

Ранее Райан Гослинг заявил, что отказывается от мрачных ролей ради семьи

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