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25 июня 2024, новость

71-летний Пирс Броснан восхитил фанатов внешним видом

Поклонники актера оценили его стильный образ во время шопинга
Источник: Соцсети

Популярный ирландский актер Пирс Броснан прогулялся по улице и восхитил фанатов внешним видом. Соответствующие снимки и комментарии публикует Daily Mail.

71-летний артист попал в объективы папарацци во время похода за продуктами в Калифорнии. Звезда был одет в белую майку и темно-синюю рубашку поверх нее, верхние пуговицы были расстегнуты.

Помимо этого, актер надел зауженные книзу темные джинсы и белые кроссовки. На нем также были солнцезащитные очки.

Поклонники оценили внешность Броснана в комментариях под материалом.

«Для своих лет он выглядит невероятно», «Какая у него великолепная шевелюра», «Все-таки он красавец!», «Он все еще прекрасен», «Самый красивый на планете 71-летний мужчина», — высказались они.

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