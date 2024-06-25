71-летний Пирс Броснан восхитил фанатов внешним видом

Источник: Соцсети

Популярный ирландский актер Пирс Броснан прогулялся по улице и восхитил фанатов внешним видом. Соответствующие снимки и комментарии публикует Daily Mail.

71-летний артист попал в объективы папарацци во время похода за продуктами в Калифорнии. Звезда был одет в белую майку и темно-синюю рубашку поверх нее, верхние пуговицы были расстегнуты.

Помимо этого, актер надел зауженные книзу темные джинсы и белые кроссовки. На нем также были солнцезащитные очки.

Поклонники оценили внешность Броснана в комментариях под материалом.