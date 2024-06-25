Рената Литвинова показала себя в необычном образе

Рената Литвинова в личном блоге поделилась новыми кадрами. 57-летняя актриса собралась на показ новой коллекции модного дома Schiaparelli.

Рената Литвинова, фото: соцсети

Для светского выхода звезда сериала «Граница: Таежный роман» выбрала необычный образ. Она надела черный костюм, украшенный золотыми пуговицами. Образ дополнили черные бархатные туфли с красным мыском и золотым тонким каблуком изогнутой формы.

Волосы Литвинова собрала и украсила массивным ободком прямоугольной формы. Многие отметили, что звезда также «выбелила» лицо с помощью макияжа.

«9.00 утра в Париже. Направление — на Schiaparelli», — подписала кадры актриса.

«Женщина-кошка», «Какие элегантные туфли», «Эстетическое наслаждение от этого образа», «О, Боги! Когда на фото все прекрасно. Обувь — огонь», «Идеальные очки. Как же они вам идут, Рената. Туфли — само изящество и грация. Как лисичка в этом образе», — писали поклонники Литвиновой под ее фото.