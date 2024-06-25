Звезда «Мстителей» Реннер признался, что не готов к сложным ролям

Джереми Реннер | Источник: Legion-Media.ru

Двукратный номинант на премию «Оскар» Джереми Реннер, известный по роли Соколиного Глаза в фильмах Marvel про «Мстителей», признался в недавнем интервью для подкаста Smartless, что у него «нет сил» браться за сложные роли, так как он продолжает восстанавливаться после аварии со снегоуборочной машиной.

«У меня просто нет сил. У меня нет энергии. Я хочу вложить силы в реальную жизнь, в свое тело. Я сейчас не могу просто пойти и притворяться», — заявил актер.

Он отметил, что перспектива возвращения к актерской карьере его пугает. В частности, Реннер против съемок в фантастических фильмах, так как после случившегося старается ценить настоящее.

В январе 2023 года Джереми Реннера затянуло под гусеницы снегоуборочной машины. Авария произошла, когда он пытался расчистить подъездную дорогу. В результате инцидента актер потерял много крови. Его доставили на вертолете в местную больницу в критическом состоянии. Врачи сообщили о «тупой травме груди и ортопедических повреждениях».

В марте 2023 года актер уже встал на ноги и начал первые тренировки, чтобы восстановить подвижность. В частности, он был замечен в одном из фитнес-залов Лос-Анджелеса, актер проходил сеанс физиотерапии.