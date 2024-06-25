Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
25 июня 2024, новость

Звезда «Мстителей» Реннер признался, что не готов к сложным ролям

Актер фильмов Marvel восстанавливается после аварии
Джереми Реннер
Джереми Реннер | Источник: Legion-Media.ru

Двукратный номинант на премию «Оскар» Джереми Реннер, известный по роли Соколиного Глаза в фильмах Marvel про «Мстителей», признался в недавнем интервью для подкаста Smartless, что у него «нет сил» браться за сложные роли, так как он продолжает восстанавливаться после аварии со снегоуборочной машиной.

«У меня просто нет сил. У меня нет энергии. Я хочу вложить силы в реальную жизнь, в свое тело. Я сейчас не могу просто пойти и притворяться», — заявил актер.

Он отметил, что перспектива возвращения к актерской карьере его пугает. В частности, Реннер против съемок в фантастических фильмах, так как после случившегося старается ценить настоящее.

Сообщается также, что первым проектом Реннера после аварии станет роль в детективе Райана Джонсона «Достать ножи 3: Проснись, мертвец», премьера которого назначена на 2025 год. В актерский состав также вошли Том Харди, Эндрю Скотт, Дэниэл Крэйг и другие.

В январе 2023 года Джереми Реннера затянуло под гусеницы снегоуборочной машины. Авария произошла, когда он пытался расчистить подъездную дорогу. В результате инцидента актер потерял много крови. Его доставили на вертолете в местную больницу в критическом состоянии. Врачи сообщили о «тупой травме груди и ортопедических повреждениях».

В марте 2023 года актер уже встал на ноги и начал первые тренировки, чтобы восстановить подвижность. В частности, он был замечен в одном из фитнес-залов Лос-Анджелеса, актер проходил сеанс физиотерапии.

Ранее Джереми Реннер пожаловался, что засыпает на съемках.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Мстители
Достать ножи 3: Проснись, мертвец
Джереми Реннер
Jeremy Renner
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Носферату»
Носферату
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Противостояние»
Противостояние
Трейлер
Кадр из фильма «Покажи мне Луну»
Покажи мне Луну
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Говорит Земля!»
Говорит Земля!
Трейлер
Кадр из фильма «Список подозреваемых»
Список подозреваемых
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Пингвин»
Пингвин
Тизер (англ.)
Кадр из сериала «Жить жизнь» (2 сезон)
Жить жизнь
Тизер (2 сезон)
Кадр из сериала «Приставы»
Приставы
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь