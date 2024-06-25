20 лет спустя: стартовали съемки сиквела «Чумовой пятницы» с Лохан

Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис вернутся к своим ролям в продолжении фильма «Чумовая пятница». Об этом сообщается на странице Walt Disney Studios в социальной сети.
В сиквеле повзрослевшая Анна Коулман (Линдси Лохан) сама станет матерью. Вдобавок у нее должна появиться падчерица. Но в это время в семье Коулманов вновь происходит обмен телами.
Режиссером картины выступила Ниша Ганатра («И просто так», «Добро пожаловать в Чиппендейлс», «Бруклин 9−9», «Мистер Робот»). В зарубежный прокат «Чумовая пятница 2» выйдет в 2025 году.
В марте Линдси Лохан подтвердила участие в сиквеле «Чумовой пятницы». Об этом она заявила в эфире на радио SiriusXM ведущему Энди Коэну.
Комедия «Чумовая пятница» основана на романе Мэри Роджерс 1972 года о матери и дочери, которые внезапно обнаруживают, что поменялись телами после волшебного китайского печенья с предсказаниями. Кертис и Лохан сыграли дуэт матери и дочери, а актер Марк Хэрмон («Лига справедливости: Кризис двух миров») играл в фильме жениха героини Кертис.
Комедия, вышедшая на экраны более 20 лет назад, собрала в прокате более $160 млн при бюджете на производство $20 млн и еще $25 млн на раскрутку. Фильм 2003 года с Лохан и Кертис стал третьей экранизацией романа после фильма 1976 года с Барбарой Харрис («Отпетые мошенники») и Джоди Фостер («Молчание ягнят») и телефильма 1995 года с Шелли Лонг («Ночная смена») и Габи Хоффманн («Человек без лица»).