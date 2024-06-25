20 лет спустя: стартовали съемки сиквела «Чумовой пятницы» с Лохан

Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан на съемках «Чумовой пятницы 2»

Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис вернутся к своим ролям в продолжении фильма «Чумовая пятница». Об этом сообщается на странице Walt Disney Studios в социальной сети.

В сиквеле повзрослевшая Анна Коулман (Линдси Лохан) сама станет матерью. Вдобавок у нее должна появиться падчерица. Но в это время в семье Коулманов вновь происходит обмен телами.

В марте Линдси Лохан подтвердила участие в сиквеле «Чумовой пятницы». Об этом она заявила в эфире на радио SiriusXM ведущему Энди Коэну.