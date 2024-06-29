Петров и Маковецкий снимаются в сказке о Горыныче: первые кадры

Начались съемки сказочного блокбастера «Горыныч», повествующего о необычной дружбе молодого офицера и маленького дракона из фантастического мира.
Герой Александра Петрова — старший лейтенант ВМФ Алексей Алехин. Опустившись в батискафе на морское дно, он попадает в подводную пещеру, которая оказывается порталом в сказочное измерение. Здесь Алексей встречает осиротевшего детеныша доисторического змея и неожиданно для самого себя привязывается к нему. Дракончик получает имя Горыныч, и герои вместе устремляются навстречу приключениям.
Сергей Маковецкий воплотит образ Князя, возлюбленную главного героя сыграет Виктория Агалакова, а неузнаваемый Алексей Филимонов, звезда «Вертинского», предстанет в роли боярина Парамона Дундука.
В актерский ансамбль картины вошли также Роман Курцын, Александр Робак, Сергей Епишев, Евгений Серзин, Дмитрий Куличков, Нина Усатова и другие.
Персонаж Горыныча будет создан с применением компьютерной графики, а для его мимики используют ручную анимацию по актерскому референсу.
Продюсер Сергей Сельянов, один из создателей «Горыныча», ранее выпустивший такие успешные семейные проекты, как «Конек-Горбунок» и «По щучьему велению», уверяет, что зрителей ждет совершенно новая, оригинальная история, рассказанная в лучших традициях русской волшебной сказки. Кроме того, лента будет включать яркие музыкальные номера.
«Это сказка с вполне реальными проблемами, понятными не только современному зрителю. Сказка, которая затрагивает вечные вопросы — любви и привязанности, воспитания и ответственности. И в то же время это будет легко, весело и музыкально», — отмечает продюсер Александр Горохов.
Производством фильма занимается кинокомпания СТВ, при участии телеканала «Россия», при поддержке Фонда кино. Режиссером выступает Дмитрий Хонин, сценарий написал автор «По щучьему велению» Александр Архипов.
Премьера «Горыныча» намечена на 1 января 2026 года.