Петров и Маковецкий снимаются в сказке о Горыныче: первые кадры

Начались съемки сказочного блокбастера «Горыныч», повествующего о необычной дружбе молодого офицера и маленького дракона из фантастического мира.

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Герой Александра Петрова — старший лейтенант ВМФ Алексей Алехин. Опустившись в батискафе на морское дно, он попадает в подводную пещеру, которая оказывается порталом в сказочное измерение. Здесь Алексей встречает осиротевшего детеныша доисторического змея и неожиданно для самого себя привязывается к нему. Дракончик получает имя Горыныч, и герои вместе устремляются навстречу приключениям.

Сергей Маковецкий воплотит образ Князя, возлюбленную главного героя сыграет Виктория Агалакова, а неузнаваемый Алексей Филимонов, звезда «Вертинского», предстанет в роли боярина Парамона Дундука.

Персонаж Горыныча будет создан с применением компьютерной графики, а для его мимики используют ручную анимацию по актерскому референсу.

Продюсер Сергей Сельянов, один из создателей «Горыныча», ранее выпустивший такие успешные семейные проекты, как «Конек-Горбунок» и «По щучьему велению», уверяет, что зрителей ждет совершенно новая, оригинальная история, рассказанная в лучших традициях русской волшебной сказки. Кроме того, лента будет включать яркие музыкальные номера.

«Это сказка с вполне реальными проблемами, понятными не только современному зрителю. Сказка, которая затрагивает вечные вопросы — любви и привязанности, воспитания и ответственности. И в то же время это будет легко, весело и музыкально», — отмечает продюсер Александр Горохов.

Производством фильма занимается кинокомпания СТВ, при участии телеканала «Россия», при поддержке Фонда кино. Режиссером выступает Дмитрий Хонин, сценарий написал автор «По щучьему велению» Александр Архипов.