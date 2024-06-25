«Лежишь и молчишь»: Бурунов рассказал, как восстанавливается после съемок

Сергей Бурунов

Актер Сергей Бурунов в шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» рассказал, как восстанавливается после съемок.

Артист отметил, что в его жизни наконец наступил период, когда он может выбирать, в каких проектах играть. Однако время после съемок он все равно тратит на восстановление сил.

«Ты лежишь и молчишь. Близким приходится тяжеловато. Им же тоже надо отдавать внимание, а ты не можешь им дать столько, сколько они требуют. Они страдают, обижаются. <…> А потом начинаешь ходить по врачам, массажи, бани. Начинаешь потихоньку выползать», — рассказал Бурунов.

Он также заявил, что был и негативный период из-за высокой загруженности на работе.

«Приходилось даже алкоголем заливать. А деньги потратишь на лекарства. Это чревато опасными болезнями», — заключил актер.