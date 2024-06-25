«Три поколения»: Пересильд показала фото с мамой и старшей дочерью

Юлия Пересильд вместе с мамой Ириной и старшей дочерью Анной Пересильд отправились отдыхать в Турцию. Актриса поделилась с поклонниками семейным кадром.
Для вечерней прогулки звезда фильма «Вызов» выбрала черное мини-платье и белые босоножки на плоской подошве. Мать актрисы предпочла длинное нежно-голубое платье свободного кроя, а дочь звезды — белое мини-платье.
«Три поколения женщин Пересильд», — подписала снимок звезда.
Поклонники отметили, что в семье Пересильд все женщины очень красивые.
«Красавицы настоящие. Лучшие!», «Вы все такие красивые! И друг на друга похожи!», «Какие загорелые, красивые», «Юля, у вас очень стильная мама!».
Напомним, Юлия Пересильд родила дочь Анну в союзе с режиссером Алексеем Учителем. Также у них есть младшая дочь Мария. Недавно Анна Пересильд пожаловалась на хейт из-за ее актерской игры.
На данный момент Юлия Пересильд счастлива в отношениях с коллегой Михаилом Тройником — пара отметила вторую годовщину своего романа.