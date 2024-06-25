«Три поколения»: Пересильд показала фото с мамой и старшей дочерью

Юлия Пересильд вместе с мамой Ириной и старшей дочерью Анной Пересильд отправились отдыхать в Турцию. Актриса поделилась с поклонниками семейным кадром.

<div id="vk_post_-122141110_31046"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31046", -122141110, 31046, 'CE8XAQoWXVcqoZ_Rg9mgHv7Ni0s'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Для вечерней прогулки звезда фильма «Вызов» выбрала черное мини-платье и белые босоножки на плоской подошве. Мать актрисы предпочла длинное нежно-голубое платье свободного кроя, а дочь звезды — белое мини-платье.

«Три поколения женщин Пересильд», — подписала снимок звезда.

Поклонники отметили, что в семье Пересильд все женщины очень красивые.

«Красавицы настоящие. Лучшие!», «Вы все такие красивые! И друг на друга похожи!», «Какие загорелые, красивые», «Юля, у вас очень стильная мама!».

Напомним, Юлия Пересильд родила дочь Анну в союзе с режиссером Алексеем Учителем. Также у них есть младшая дочь Мария. Недавно Анна Пересильд пожаловалась на хейт из-за ее актерской игры.