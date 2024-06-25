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25 июня 2024, новость

«Три поколения»: Пересильд показала фото с мамой и старшей дочерью

Актриса с семьей отдыхает в Турции

Юлия Пересильд вместе с мамой Ириной и старшей дочерью Анной Пересильд отправились отдыхать в Турцию. Актриса поделилась с поклонниками семейным кадром.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для вечерней прогулки звезда фильма «Вызов» выбрала черное мини-платье и белые босоножки на плоской подошве. Мать актрисы предпочла длинное нежно-голубое платье свободного кроя, а дочь звезды — белое мини-платье.

«Три поколения женщин Пересильд», — подписала снимок звезда.

Поклонники отметили, что в семье Пересильд все женщины очень красивые.

«Красавицы настоящие. Лучшие!», «Вы все такие красивые! И друг на друга похожи!», «Какие загорелые, красивые», «Юля, у вас очень стильная мама!».

Напомним, Юлия Пересильд родила дочь Анну в союзе с режиссером Алексеем Учителем. Также у них есть младшая дочь Мария. Недавно Анна Пересильд пожаловалась на хейт из-за ее актерской игры.

На данный момент Юлия Пересильд счастлива в отношениях с коллегой Михаилом Тройником — пара отметила вторую годовщину своего романа.

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