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25 июня 2024, новость

Образ Анджелины Джоли на прогулке назвали «белой скатертью»

Голливудскую звезду заметили во время шопинга в Нью-Йорке вместе с дочерью Вивьен

Образ американской актрисы и режиссера Анджелины Джоли на прогулке в Нью-Йорке в сети назвали «белой скатертью». Соответствующие фото и комментарии публикует Daily Mail.

Фотографы заметили 49-летнюю знаменитость с дочерью Вивьен на шопинге. Так, для выхода на улицу Джоли выбрала белое платье длины макси на тонких бретелях и черные ботильоны на высоких каблуках. Помимо этого, звезда взяла коричневую кожаную сумку.

Звезда собрала волосы в пучок и надела солнцезащитные очки. Ее дочь, в свою очередь, примерила бежевую футболку, светлые синие джинсы и кроссовки.

Поклонники оценили внешний вид актрисы в комментариях под материалом. «Черные сапоги с белой скатертью! Даже на Анджелине это выглядит некрасиво», «Я думал, это белая простыня», «Каждому свое, но ее стиль ужасен», «Черная замша летом?» — высказались они.

В феврале актриса неожиданно сменила имидж. Фотографы заметили знаменитость на улице Нью-Йорка с новой прической — телезвезда перекрасилась в блонд. 

Ранее Анджелина Джоли посетила премию «Тони» вместе с 15-летней дочерью Вивьен.

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