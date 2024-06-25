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25 июня 2024, фоторепортаж

Боярская, Матвеев, Машков, Петренко: звезды на вручении «Золотой маски»

Церемония награждения состоялась 24 июня в Театре имени Евгения Вахтангова в Москве
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9
фотографий
9
фотографий

Актеры Елизавета Боярская и Игорь Черневич удостоились специальной премии жюри «Золотой маски» в номинации «За лучший актерский дуэт», награждение прошло в понедельник, 24 июня, в Москве, в Театре имени Евгения Вахтангова. Участники и гости перед началом церемонии почтили память погибших при ракетной атаке в Крыму и теракте в Дагестане.

Боярская и Черневич были отмечены премией за роли в спектакле «Чайка» в Малом драматическом театре — Театре Европы в Санкт-Петербурге. Актриса после церемонии отметила, что такое признание ее заслуг стало для нее неожиданностью.

«Я очень болела за Игоря. Игорь Черневич — выдающийся артист, талантливый, острый, умный, эрудированный», — цитирует ее ТАСС.

Премией была отмечена и работа режиссера спектакля Льва Додина — сочинения для сцены по мотивам одноименной пьесы А. П. Чехова. Боярская выразила ему благодарность за совместную работу над спектаклем «Чайка».

На церемонии присутствовал и председатель Союза театральных деятелей (СТД) России, народный артист РФ Владимир Машков.

«Спасибо профессионалам, экспертным советам, членам жюри за огромную работу. Спасибо всем, кто нас поддержал. <…> Пусть следующий сезон “Золотой маски” подарит нам много интересных работ, творческих открытий и новых имен», — сказал он.

Прошедшая церемония стала 30-й по счету. В этом году, как отметил Машков, номинаций оказалось «очень много». В итоговой программе было представлено 50 спектаклей из 40 театров. Изначально же было заявлено 1166 спектаклей. В частных номинациях наград были удостоены 184 деятеля культуры, в том числе актеры, режиссеры, композиторы и многие другие.

Специальную премию жюри «За создание музыки к спектаклю» получил композитор Артур Байдо за работу в рок-опере «Орел и Ворон» Красноярского музыкального театра. Этот же спектакль признан лучшим в жанре оперетта/мюзикл. Актер постановки Станислав Сикирин был отмечен премией за лучшую мужскую роль в оперетте/мюзикле.

Три награды сразу получила и постановка «Авиатор» Татарского театра кукол «Экият» в Казани. Она была признана лучшим кукольным спектаклем, наград удостоились режиссер Ильгиз Зайниев и актер Дилюс Хузяхметов.

Мероприятие также посетил сопредседатель СТД РФ, генеральный директор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев. Он отметил значимую роль «Золотой маски» в продвижении и развитии региональных коллективов.

«Руководители театров должны делать все, чтобы создавать возможности для раскрытия ярких артистов», — подчеркнул он.

Ранее, 27 апреля, в Большом театре состоялась Церемония вручения специальной премии «Золотая маска» — за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Почетную маску получила звезда Вахтанговского театра Людмила Максакова. Награду ей вручил театральный режиссер Сергей Яшин.

Российская национальная театральная премия «Золотая маска» учреждена Союзом театральных деятелей в 1993 году как профессиональная награда за лучшие спектакли театров России, созданные во всех видах театрального искусства: драма, опера, балет, оперетта и мюзикл, современный танец, театр кукол. Основная цель премии — выявление лучших творческих работ в различных видах и жанрах театрального искусства России. В жюри премии «Золотая маска» работают известные актеры, режиссеры, дирижеры, хореографы, театральные художники.

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