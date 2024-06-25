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25 июня 2024, новость

Муж Марго Робби рассказал, из-за чего ссорится с ней дома

Продюсер Том Акерли назвал причины семейных разногласий с актрисой
Марго Робби и Том Акерли
Марго Робби и Том Акерли | Источник: Legion-Media.ru

Муж Марго Робби, продюсер Том Акерли, признался, из-за чего они с супругой могут поспорить за закрытыми дверями. Поженившись в 2016 году, пара ведет довольно закрытый образ жизни, не выставляя личное напоказ. Однако в новом интервью The Times of London они поделились редким комментарием о своем браке.

На вопрос, ссорятся ли они когда-нибудь дома, Акерли ответил, что причиной их перебранок чаще всего становятся десерты из их родных стран.

Продюсер, который родился в Англии, заявил, что у них с женой-австралийкой есть разногласия по поводу того, «что лучше — “Тим Тэмс” или “Пингвинз”». «Тим Тэмс» — знаменитое австралийское лакомство, состоящее из двух бисквитов, разделенных начинкой из твердого шоколадного крема. «Пингвинз» — это английские батончики из молочного шоколада с начинкой из бисквита и шоколадного крема.

Том в шутку отметил, что хотел бы, чтобы между Австралией и Великобританией было «больше спортивного духа соперничества», добавив, что он уже «чувствует себя почетным австралийцем», а «Марго чувствует себя почетным британцем».

Супруги, у которых пока нет детей, рассказали, что, когда их не разлучают рабочие обязанности, проводят вместе 24 часа в сутки. И несмотря на то, что они тесно сотрудничают по работе, Акерли признает, что они сознательно стараются не разделять бизнес и отношения. «У нас нет переключателя “включить-выключить”. Все это стало единым целым», — заключил Том.

Ранее продюсер «Пиратов Карибского моря» раскрыл судьбу спин-оффа с Марго Робби.

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