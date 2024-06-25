Бен Аффлек

Голливудский актер Бен Аффлек сорвался на папарацци на фоне слухов о возможном разводе с Дженнифер Лопез. Об этом сообщает издание TMZ.

По информации журналистов, инцидент произошел 23 июня. Папарацци подловили Аффлека у дома Лопез. Когда актер спускался с горы на машине, его ослепили вспышки камер. Актер затормозил, вышел из автомобиля и стал кричать на одного из фотографов.

«Послушайте, из-за вас я мог попасть в аварию. Не включайте свои вспышки, когда я спускаюсь на машине. Не делайте так, это опасно», — возмутился муж Лопез.

В мае появились слухи о том, что у Дженнифер Лопез и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Сообщалось, что актер переехал из их особняка в арендованный дом. При этом инсайдер отметил, что артист не виноват в разладе.

Позже стало известно, что звездная пара наняла риелтора, чтобы продать свой дом, который они приобрели за $60 миллионов в прошлом году. Знаменитости рассчитывают получить за особняк около $65 миллионов.

На прошлой неделе Дженнифер Лопез улетела в отпуск без мужа. Певицу заметили в компании друзей в Италии. На днях папарацци засняли поп-исполнительницу, когда она загорала на яхте. Знаменитость была запечатлена в белом слитном купальнике с декольте.