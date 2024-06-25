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25 июня 2024, новость

Бен Аффлек сорвался на папарацци

Актер разозлился на фотографов, которые поджидали его возле дома Дженнифер Лопез
Бен Аффлек
Бен Аффлек

Голливудский актер Бен Аффлек сорвался на папарацци на фоне слухов о возможном разводе с Дженнифер Лопез. Об этом сообщает издание TMZ.

По информации журналистов, инцидент произошел 23 июня. Папарацци подловили Аффлека у дома Лопез. Когда актер спускался с горы на машине, его ослепили вспышки камер. Актер затормозил, вышел из автомобиля и стал кричать на одного из фотографов.

«Послушайте, из-за вас я мог попасть в аварию. Не включайте свои вспышки, когда я спускаюсь на машине. Не делайте так, это опасно», — возмутился муж Лопез.

В мае появились слухи о том, что у Дженнифер Лопез и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Сообщалось, что актер переехал из их особняка в арендованный дом. При этом инсайдер отметил, что артист не виноват в разладе.

Позже стало известно, что звездная пара наняла риелтора, чтобы продать свой дом, который они приобрели за $60 миллионов в прошлом году. Знаменитости рассчитывают получить за особняк около $65 миллионов.

На прошлой неделе Дженнифер Лопез улетела в отпуск без мужа. Певицу заметили в компании друзей в Италии. На днях папарацци засняли поп-исполнительницу, когда она загорала на яхте. Знаменитость была запечатлена в белом слитном купальнике с декольте.

Ранее и сам Бен Аффлек подогрел слухи о расставании с Дженнифер Лопез.

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