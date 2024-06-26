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26 июня 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: грандиозный триллер с Кирстен Данст о падении США

Смотрим «Падение империи» – один из главных хитов 2024 года, рассказывающий об Америке на грани своего развала

В недалеком будущем Соединенные Штаты Америки охвачены хаосом гражданской войны. Калифорния и Техас объединились против Вашингтона, где Белый дом доживает свои дни. Общество все быстрее теряет признаки цивилизации, а человеческая жизнь стоит меньше, чем литр бензина.

Знаменитая фотожурналистка Ли, репортер Джоэл, ветеран «Нью-Йорк таймс» Сэмми и вчерашняя студентка Джесси, жаждущая впитать опыт старших коллег, едут через всю страну в столицу, чтобы сделать сенсационный материал с последним словом президента.

«Падение империи» — пугающе безжалостная фантазия о страшной судьбе одной из сильнейших современных держав и о том, каким кровавым ужасом оборачивается война. Роуд-муви Алекса Гарленда построено на шокирующем контрасте между жестокостью, ставшей обыденностью, и рабочей рутиной героев-журналистов.

Кирстен Данст удается создать объемный, достоверный образ матерой журналистки, пытающейся отстраниться от кошмара профессиональным цинизмом. Раскрывается здесь и Кейли СпэниПрисцилла: Элвис и я») в роли начинающего фотографа, оттеняющей героиню Данст настойчивым упрямством и опрометчивым бесстрашием.

6.1
Падение империи
2024/США, Великобритания16+драмабоевик
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