Фильм на вечер: грандиозный триллер с Кирстен Данст о падении США

В недалеком будущем Соединенные Штаты Америки охвачены хаосом гражданской войны. Калифорния и Техас объединились против Вашингтона, где Белый дом доживает свои дни. Общество все быстрее теряет признаки цивилизации, а человеческая жизнь стоит меньше, чем литр бензина.

Знаменитая фотожурналистка Ли, репортер Джоэл, ветеран «Нью-Йорк таймс» Сэмми и вчерашняя студентка Джесси, жаждущая впитать опыт старших коллег, едут через всю страну в столицу, чтобы сделать сенсационный материал с последним словом президента.

«Падение империи» — пугающе безжалостная фантазия о страшной судьбе одной из сильнейших современных держав и о том, каким кровавым ужасом оборачивается война. Роуд-муви Алекса Гарленда построено на шокирующем контрасте между жестокостью, ставшей обыденностью, и рабочей рутиной героев-журналистов.