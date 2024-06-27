Нагиев снялся в роли дворянина в новом сериале: первые кадры

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По сюжету, в 1895 году Нижний Новгород готовится к грандиозной ярмарке. Но безмятежность и благополучие города нарушает громкое убийство. Жертва — богатый человек, предводитель губернского дворянства Евдоким Нефедьев (Нагиев).

Первым догадается, что множественные городские преступления связаны с одним человеком, проницательный начальник сыскной полиции Павел Астафьевич Благово (Александр Лыков). А дальше дело будет распутывать сыщик Алексей Лыков (Рыков). Чтобы докопаться до истины, ему придется пожертвовать любовью, честью и, быть может, жизнью.

В роли племянницы погибшего дворянина Нефедьева появится Ангелина Стречина, а Ирина Пегова перевоплотится в ее гувернантку — веселую француженку мадам Бариньяк. Ян Цапник выступает в роли директора гимназии, а Роман Мадянов играет владельца Неклюдовских мельниц Блинова.

«Нам удалось создать мощный ансамбль. И самое главное, что абсолютно все здесь на своем месте. Этот кастинг даже напоминает хорошее советское кино, когда не одна звезда в центре и вокруг совсем неизвестные артисты, а когда — россыпь бриллиантов», — заметил режиссер сериала Ким Дружинин.

Съемки ведутся в Нижнем Новогороде, где и развивается часть событий сериала. В основе «Злых людей» лежат рассказы из серии «Хроники сыска» нижегородского писателя Николая Свечина.