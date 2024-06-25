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25 июня 2024, новость

Режиссеру «Белой гвардии» и «Брежнева» отказали в иске к «Ленфильму»

Суд Петербурга отказал режиссеру Снежкину в иске на 1 млн рублей
Сергей Снежкин
Сергей Снежкин | Источник: PersonaStars

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отказал режиссеру Сергею Снежкину в иске о защите деловой репутации против киностудии «Ленфильм». Об этом сообщает РИА Новости.

Снежкин просил признать недостоверной информацию, что он не выполнил обязательства перед «Ленфильмом» по созданию сценария к фильму «Битва на Халхин-Голе» и больше трех лет не возвращал аванс по договору. Постановщик требовал взыскать с киностудии 1 млн рублей как компенсацию морального вреда. Однако петербургский суд полностью отказал режиссеру в иске.

Отмечается, что в мае 2022 года суд Петербурга также отказывал «Ленфильму» во взыскании уже со Снежкина 4 млн рублей из-за сценария по «Битве на Халхин-Голе». Это решение затем подтвердили в апелляции.

Сергей Снежкин работал на «Ленфильме» с 1981 года. В 1991-м он также стал худруком киностудии «Бармалей». В его режиссерской фильмографии есть такие фильмы и сериалы, как «Белая гвардия», «Женский роман», «Брежнев» и «Контрибуция». Он также отвечал за сценарий фильмов «Сталинград», «Мечта» и др.

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