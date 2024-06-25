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25 июня 2024, фоторепортаж

Евгений Цыганов представил киноверсию спектакля, в котором сыграл Образцова

Премьера киноверсии спектакля «Я – Сергей Образцов» с Цыгановым в главной роли завершила первый сезон проекта «Театр в кино»
Премьера спектакля «Я — Сергей Образцов»
Премьера спектакля «Я — Сергей Образцов»

В московском киноцентре «Октябрь» состоялась церемония закрытия первого сезона проекта «Театр в кино», которую завершил показ на большом экране спектакля «Я — Сергей Образцов» в постановке Театра кукол им. С. В. Образцова.

Исполнитель главной роли Евгений Цыганов появился на красной дорожке в компании артистов спектакля с уникальными куклами. Кроме того, премьеру посетили Екатерина Образцова, Юрий Муравицкий, Елена Булукова, Сергей Шумаков, Ольга Зинякова, Любовь Платонова, Александр Олешко, Таша Белая, Люси Пылаева и другие.

«Я — Сергей Образцов» представляет собой кукольное путешествие по 20-му веку через кадры исторической кинохроники и рисунки Образцова, на фоне которых куклы создают образы самого режиссера-кукольника и великих деятелей театра и кино, от Любови Орловой, Лидии Руслановой и Леонида Утесова до Чарли Чаплина, Соломона Михоэлса и Федора Шаляпина.

Режиссером-постановщиком спектакля выступила заслуженная артистка России Екатерина Образцова, внучка Сергея Образцова.

В 2023 году за воплощение образа великого кукольника Евгений Цыганов получил премию «Золотая Маска» в номинации «Лучшая работа актера».

Евгений Цыганов на премьере киноверсии спектакля «Я — Сергей Образцов»
Евгений Цыганов на премьере киноверсии спектакля «Я — Сергей Образцов»

«Я действительно люблю этот спектакль, всегда с радостью иду в Театр Образцова. Для меня это особенное событие в жизни, потому что для нас с Екатериной Михайловной Образцовой это некий “семейный” акт, — признался артист. — История со спектаклем произошла совершенно случайно, а случайности в жизни человека имеют огромное значение. Так что я хочу сказать спасибо этому событию и пожелать вам тоже случайностей, которые будут золотом, а не мусором».

Проект «Театр в кино», транслирующий на больших экранах отечественные театральные постановки, реализуется телеканалом «Россия-Культура» и дистрибуторской компанией Кино. Арт. Про. Первый сезон стартовал в ноябре 2023 года с фильма-оперы «Пиковая дама». Второй сезон начнется осенью 2024 года, в репертуар войдут постановки Театра на Бронной, Малого драматического театра и Красноярского театра оперы и балета.

Киноверсию постановки «Я — Сергей Образцов» можно увидеть в кинотеатрах с 21 июня.

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