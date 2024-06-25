Охлобыстин отреагировал на санкции ЕС: «Скучно»

Иван Охлобыстин

Актер Иван Охлобыстин в Telegram-канале кратко прокомментировал свое попадание в санкционный список Евросоюза (ЕС).

«Всем спасибо за 14 пакет, волнующе. Будут бомбить. Скучно», — написал звезда «Интернов».

Накануне певец Shaman также отреагировал на наложение против него персональных санкций ЕС, процитировав одну из своих самых известных песен. Он написал: «Потому что я — русский».

24 июня ЕС наложил санкции на российского певца Shaman, артистку Полину Гагарину и актера Ивана Охлобыстина. 14-й по счету пакет антироссийских санкций включает в себя экономические и персональные ограничения.