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25 июня 2024, новость

Охлобыстин отреагировал на санкции ЕС: «Скучно»

Актер назвал волнующими санкции ЕС против него
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин

Актер Иван Охлобыстин в Telegram-канале кратко прокомментировал свое попадание в санкционный список Евросоюза (ЕС).

«Всем спасибо за 14 пакет, волнующе. Будут бомбить. Скучно», — написал звезда «Интернов».

Накануне певец Shaman также отреагировал на наложение против него персональных санкций ЕС, процитировав одну из своих самых известных песен. Он написал: «Потому что я — русский».

24 июня ЕС наложил санкции на российского певца Shaman, артистку Полину Гагарину и актера Ивана Охлобыстина. 14-й по счету пакет антироссийских санкций включает в себя экономические и персональные ограничения.

До этого ЕС объяснял, что намерение ввести Гагарину в черный список связано с ее выступлениями на «мероприятиях, посвященных аннексии Россией украинских регионов». Речь идет в том числе о концерте 18 марта 2022 года на стадионе «Лужники» в Москве. Тогда певица выступила на концерте в честь годовщины присоединения Крыма к России. Там же были Shaman и Охлобыстин.

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