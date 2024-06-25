Трейлер дня: Лили-Роуз Депп призывает зловещего Носферату

По сюжету, молодой агент недвижимости Томас Саттер (Холт) отправляется в замок, стоящий в горах Трансильвании. Живущий там таинственный граф Орлок (Скарсгард) хочет приобрести дом в Лондоне. Томас и не догадывается, что новый клиент — древний вампир, желающий сделать его супругу Эллен (Депп) своей возлюбленной.

Справиться с кровожадным чудовищем Томасу и Эллен поможет охотник на вампиров, профессор Альбин Эберхарт фон Франц (Дефо).

Картина является ремейком классического немецкого фильма ужасов «Носферату, симфония ужаса», снятого Фридрихом Вильгельмом Мурнау в 1922 году. Для Роберта Эггерса «Носферату» — проект мечты, где он не только выступил в качестве режиссера, но и написал сценарий.

В ленте также снялись Эмма Коррин, Аарон Тейлор-Джонсон, Ралф Айнесон, Саймон МакБерни, Пол Мэйнард.