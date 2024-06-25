Уволенная из латвийского театра Чулпан Хаматова рассказала о дальнейших планах

Чулпан Хаматова | Источник: Алексей Молчановский

Актриса Чулпан Хаматова рассказала о своих планах после увольнения из труппы Нового Рижского театра. Как сообщает издание StarHit, она намерена отправиться на гастроли в Европу и США.

По информации издания, планируется три новых спектакля, поставленных режиссером Дмитрием Крымовым. «Затем Михаил Дурненков напишет новую пьесу, которая будет показана в Эстонии. После этого, возможно, будет шоу в Театре Дейла», — добавила артистка.