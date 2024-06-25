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25 июня 2024, новость

Уволенная из латвийского театра Чулпан Хаматова рассказала о дальнейших планах

Сообщается, что актриса отправится на гастроли
Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова | Источник: Алексей Молчановский

Актриса Чулпан Хаматова рассказала о своих планах после увольнения из труппы Нового Рижского театра. Как сообщает издание StarHit, она намерена отправиться на гастроли в Европу и США.

По информации издания, планируется три новых спектакля, поставленных режиссером Дмитрием Крымовым. «Затем Михаил Дурненков напишет новую пьесу, которая будет показана в Эстонии. После этого, возможно, будет шоу в Театре Дейла», — добавила артистка.

Об увольнении Хаматовой из латвийского театра стало известно 17 июня. Причиной такого решения, по словам источника, близкого к худруку заведения Алвису Херманису, стало недовольство режиссера работой актрисы. Спектакли с ее участием были отменены.

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