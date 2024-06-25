Франшиза про Шрэка пополнится пятой частью и спин-оффом об Осле

Кадр из мультфильма «Шрэк» | Источник: Legion-Media.ru

Актер Эдди Мерфи сообщил, что пятая часть мультфильма «Шрэк» уже находится в производстве. Его слова передает Collider.

Сейчас, заявил озвучивший Осла актер, он уже записал реплики своего персонажа из первого акта для нового «Шрэка». Работа над картиной стартовала в начале 2024 года, а релиз, предположительно, запланирован на 2025 год. Кроме того, Мерфи рассказал о подготовке спин-оффа об Осле, съемки которого начнутся уже после выхода «Шрэка 5».

Мультфильм о великане-людоеде и его закадычном друге Осле впервые вышел на большие экраны в 2001 году, став одним из самых кассовых релизов того года. Он также получил премию «Оскар» как лучший полнометражный анимационный фильм. С тех пор лента пополнилась еще тремя фильмами — самый последний, «Шрэк навсегда», вышел в 2019 году. У серии также есть спин-оффы — две части «Кота в сапогах».