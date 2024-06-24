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24 июня 2024, новость

Кристина Асмус показала фигуру купальнике

Актриса отдыхает вместе с дочерью Анастасией на Бали

Кристина Асмус в соцсети опубликовала новые фотографии, которые были сделаны во время отдыха на Бали, где она проводит время вместе с дочерью Анастасией Харламовой. Актриса сделала снимки, находясь в бассейне. Звезда показала фигуру в салатовом слитном купальнике.

Во время загрузки произошла ошибка.

«И даже без Оземпика», — иронично подписала кадры звезда сериала «Интерны», намекая, что добилась таких форм собственными усилиями.

Поклонники прокомментировали фотографии актрисы: «Как статуэтка — стройна, красива, грациозна!», «Роскошна», «Какая шикарная девочка в ярком», «Очень красиво, мило и нежно», «Шикарна, нет слов», «Какая ты трогательная с этой прической».

Правда, были и те, кто раскритиковал Асмус за худобу и заметил, что у нее очень грустные глаза.

«Покормите ее кто-нибудь, изможденная какая», «Жаль, что глаза грустные. Но, как всегда, красивая!», «Все, конечно, понимаю, тренды — все дела. Но меру в худобе-то знать надо…», «Очень красивая, но взгляд как-то царапает… Всегда была красавицей, а сейчас как будто пытается это доказать».

Ранее Кристина Асмус публиковала новое фото дочери и призналась, что десятилетняя Настя очень похожа на своего отца Гарика Харламова.

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