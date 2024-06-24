«Вот почему у нее нет друзей!»: Дженнифер Лопез обвинили в грубости

Дженнифер Лопез | Источник: Legion-Media.ru

Недавно в Сети завирусилось интервью актрисы и певицы Дженнифер Лопез, опубликованное в 1998 году, где она хвалилась своими актерскими способностями и критиковала других знаменитостей.

В разговоре с Movieline Дженнифер высказала свое мнение о Кэмерон Диаз, называя ee «удачливой моделью, которой предоставили много возможностей». Однако она признала, что Кэмерон может быть хорошей актрисой, если получит правильные указания от режиссера. В том же интервью певица высказалась о Сальме Хайек. «Она сексуальная красотка и играет именно такие роли. Я же делаю самые разные вещи», — сказала Лопез.

Комментарии поклонников вызвали настоящий шок у тогда еще только начинающей звезды. «Удивительная уверенность в себе!», «Она публично высмеивает гораздо более талантливых актрис — как это вообще возможно?», «Вот почему у нее нет друзей!» — обсудили пользователи Daily Mail.