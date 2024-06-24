Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
24 июня 2024, новость

Сара Джессика Паркер поздравила дочерей-близнецов с 15-летием

Актриса воспитывает троих детей вместе с мужем Мэттью Бродериком
Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик с детьми Джеймсом Уилки, Табитой и Марион
Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик с детьми Джеймсом Уилки, Табитой и Марион | Источник: Legion-Media.ru

В минувшие выходные Сара Джессика Паркер отпраздновала 15-летие своих дочерей-близнецов Табиты Ходж и Мэрион Лоретты.

«Два божественных 15-летних ребенка. Нам так повезло, и мы так вас любим! С днем ​​рождения, наши дорогие Лоретта и Табита. Поздравлять вас обеих сегодня было чистой радостью. Мама», — написала звезда в соцсети.

Напомним, Паркер воспитывает своих дочерей, а также 21-летнего сына Джеймса с мужем Мэттью Бродериком. Пара, состоящая в браке с 1997 года, редко показывает своих детей публике.

В апреле этого года Джессика дала редкий комментарий о воспитании дочерей: «Когда у меня родились девочки, я не хотела, чтобы у них было враждебное отношение к еде».

Звезда вспомнила, что в доме, где прошло ее детство, были запрещены сахар, шоколад и печенье: «Я не хотела для них того же. У нас дома есть печенье, торты, у нас есть все! И это лучшим образом сказывается на наших отношениях».

Ранее 59-летняя Сара Джессика Паркер раскрыла отношение к своей внешности.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Мэттью Бродерик
Мэттью Бродерик
Matthew Broderick
Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер
Sarah Jessica Parker
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Противостояние»
Противостояние
Трейлер
Кадр из фильма «Покажи мне Луну»
Покажи мне Луну
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Говорит Земля!»
Говорит Земля!
Трейлер
Кадр из фильма «Список подозреваемых»
Список подозреваемых
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Пингвин»
Пингвин
Тизер (англ.)
Кадр из сериала «Жить жизнь» (2 сезон)
Жить жизнь
Тизер (2 сезон)
Кадр из сериала «Приставы»
Приставы
Трейлер
Зверь внутри
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь