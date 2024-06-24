Сара Джессика Паркер поздравила дочерей-близнецов с 15-летием

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик с детьми Джеймсом Уилки, Табитой и Марион | Источник: Legion-Media.ru

В минувшие выходные Сара Джессика Паркер отпраздновала 15-летие своих дочерей-близнецов Табиты Ходж и Мэрион Лоретты.

«Два божественных 15-летних ребенка. Нам так повезло, и мы так вас любим! С днем ​​рождения, наши дорогие Лоретта и Табита. Поздравлять вас обеих сегодня было чистой радостью. Мама», — написала звезда в соцсети.

Напомним, Паркер воспитывает своих дочерей, а также 21-летнего сына Джеймса с мужем Мэттью Бродериком. Пара, состоящая в браке с 1997 года, редко показывает своих детей публике.

В апреле этого года Джессика дала редкий комментарий о воспитании дочерей: «Когда у меня родились девочки, я не хотела, чтобы у них было враждебное отношение к еде».

Звезда вспомнила, что в доме, где прошло ее детство, были запрещены сахар, шоколад и печенье: «Я не хотела для них того же. У нас дома есть печенье, торты, у нас есть все! И это лучшим образом сказывается на наших отношениях».