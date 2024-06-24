Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
24 июня 2024, новость

Михаил Галустян похвастался результатами похудения

Актер похудел на 14 килограммов
Михаил Галустян, фото: соцсети
Михаил Галустян, фото: соцсети

Комик и актер Михаил Галустян опубликовал снимки в соцсети после похудения.

На кадрах видно, что Галустян значительно сбросил вес.

«Что с тобой, Галустян?» — подписал фото артист.

В комментариях поклонники похвалили результаты похудения шоумена, заявив, что он «шикарно» выглядит.

«Миша, вах, красавчик, помолодел, глаз горит! Теперь можно амплуа поменять. Герой-любовник!» — заявила подписчица юмориста.

При этом некоторые из фанатов посчитали, что Галустяну «не идет» худоба.

«Михаил, здрасьте. Если вы не болеете, то зря похудели до такой степени (аля Бузова). Ваше обаяние в вашем росте и легкой полноте», — написал поклонник.

В мае Галустян признался, что похудел на 14 килограммов после отказа от шашлыка.

По словам артиста, до определенного момента он не особо следил за своим питанием, но с недавних пор решил отказаться от тяжелого жирного мяса в пользу легкой курицы. Он также ограничил себя в любимом блюде — шашлыке, но зато похудел на 14 килограммов.

Как отметил комик, он не представлял, что здоровая еда может быть вкусной и разнообразной каждый день, до того момента как перешел на правильное питание.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Михаил Галустян
Михаил Галустян
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Противостояние»
Противостояние
Трейлер
Кадр из фильма «Покажи мне Луну»
Покажи мне Луну
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Говорит Земля!»
Говорит Земля!
Трейлер
Кадр из фильма «Список подозреваемых»
Список подозреваемых
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Пингвин»
Пингвин
Тизер (англ.)
Кадр из сериала «Жить жизнь» (2 сезон)
Жить жизнь
Тизер (2 сезон)
Кадр из сериала «Приставы»
Приставы
Трейлер
Зверь внутри
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь