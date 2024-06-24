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24 июня 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: увлекательная фантазийная мелодрама о поисках счастья

Погружаемся в насыщенную жизнь героини романтической французской ленты «Путешественница во времени»

Париж, 2052 год. В попытке отрефлексировать всю свою жизнь, 80-летняя Джулия путешествует по собственному прошлому, буквально проживая заново события молодости, от самых значительных и запоминающихся, вроде участия в национальном музыкальном конкурсе, до мимолетных и, казалось бы, неважных.

Вот Джулия становится свидетельницей разрушения Берлинской стены, а вот знакомится с молодым красавцем в книжном… Но даже такая деталь, как забытый дома паспорт, может оказаться судьбоносной и разрушить все будущее.

«Путешественница во времени» — изобретательная романтическая драма режиссера Оливье Трейнье, фантазирующая на тему «А что, если?», в витиеватом, многоступенчатом сюжете обыгрывающая мотивы «эффекта бабочки».

Очаровательная Лу де ЛаажВеликая ирония») потрясает способностью быть предельно разной, но одинаково органичной в своей нежности, молодости, зрелости и жестокости, проживая несколько жизней в этом экзистенциальном путешествии.

Путешественница во времени
2022/Франция16+драмамелодрамафэнтези
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