Фильм на вечер: увлекательная фантазийная мелодрама о поисках счастья

Париж, 2052 год. В попытке отрефлексировать всю свою жизнь, 80-летняя Джулия путешествует по собственному прошлому, буквально проживая заново события молодости, от самых значительных и запоминающихся, вроде участия в национальном музыкальном конкурсе, до мимолетных и, казалось бы, неважных.

Вот Джулия становится свидетельницей разрушения Берлинской стены, а вот знакомится с молодым красавцем в книжном… Но даже такая деталь, как забытый дома паспорт, может оказаться судьбоносной и разрушить все будущее.

«Путешественница во времени» — изобретательная романтическая драма режиссера Оливье Трейнье, фантазирующая на тему «А что, если?», в витиеватом, многоступенчатом сюжете обыгрывающая мотивы «эффекта бабочки».