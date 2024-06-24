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24 июня 2024, новость

Звезда «Реальной любви» Томас Сэнгстер сыграл свадьбу с экс-женой Илона Маска

Актеры познакомились на съемках сериала «Пистолет»
Талула Райли и Томас Броди-Сэнгстер
Талула Райли и Томас Броди-Сэнгстер | Источник: Legion-Media.ru

Звезда фильмов «Бегущий в лабиринте» и «Реальная любовь» Томас Сэнгстер и его возлюбленная, актриса Талула Райли сыграли свадьбу. Об этом сообщает издание The Sun.

По данным издания The Sun, свадебная церемония прошла в церкви Святого Георгия в графстве Хартфордшир на юго-востоке Англии. Невеста была в элегантном атласном платье А-силуэта с облегающим бюстье и бантом на груди. Томас надел строгий смокинг темно-синего цвета.

Актеры познакомились на съемках сериала Дэнни Бойла «Пистолет» о группе Sex Pistols, премьера которого состоялась на Hulu в 2022 году. Летом 2023 года Сэнгстер объявил о помолвке с Талулой Райли на своей странице в соцсети. С новостью о помолвке актрису в своих социальных сетях поздравил американский бизнесмен Илон Маск.

Дело в том, что Талула Райли — дважды бывшая жена основателя компании SpaceX. Она была замужем за предпринимателем в 2010—2012 годах и вновь в 2013—2016 годах. Несмотря на развод, они сохранили дружеские отношения.

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