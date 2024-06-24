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24 июня 2024, новость

Актера из «Пиратов Карибского моря» разорвала акула

Актер и серфингист Тамайо Перри погиб на Гавайях
Тамайо Перри, фото: соцсети

Актер из фильма «Пираты Карибского моря: На странных берегах», серфингист Тамайо Перри погиб в результате нападения акулы во время серфинга на Гавайях. Об этом сообщает Daily Mail.

«Личность Тамайо была заразительной, и как бы люди ни любили его, он любил всех остальных еще больше», — заявил исполняющий обязанности начальника службы океанической безопасности Гонолулу Курт Лагер.

Он подтвердил на пресс-конференции смерть актера и выразил соболезнования семье.

Известно, что тело Перри без руки и ноги нашли на пляже Малаэкахана на северном берегу острова Оаху местные серферы. Спасатели доставили его на берег на гидроцикле, где парамедики уже подтвердили его смерть.

«Тамайо Перри, ты не был моим другом, ты был моим младшим братом. Боль, которую мы все чувствуем, безмерна», — написал один из знакомых актера под ником neveroffduty_ в соцсети.

Тамайо Перри родился в восточной части острова Оаху и построил карьеру профессионального серфера, а затем и спасателя. Он снимался в четвертом фильме франшизы «Пираты Карибского моря». В его фильмографии также есть сериал «Гавайи 5.0» и спортдрама «Голубая волна».

Ранее стало известно о смерти звезды «Голодных игр» Дональда Сазерленда.

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