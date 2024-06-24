Ефремов играет сразу двух поклонников Бортич в новом сериале: первые кадры

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В Москве стартовали съемки сериала «Между нами химия» с Александрой Бортич и Никитой Ефремовым сразу в двух ролях.

В центре картины — Таня, мать-одиночка, по ночам подрабатывающая в такси. Однажды она узнает о том, что серьезно больна. Больше всего Таню волнует, с кем останутся ее дети, если с ней что-то случится. Родственникам она не доверяет. Единственный выход: найти достойного мужчину, который, в случае чего, возьмет на себя такую ответственность.

Неожиданно для самой Тани ее задумка срабатывает. Но претендентов на ее руку и сердце, а также на звание отца ее детей, становится слишком много.

Среди поклонников героини Бортич имеются два брата-близнеца, Борис и Николай. Обоих играет Никита Ефремов.

«Борис более харизматичный и обаятельный, а Николай, основной персонаж, — человек в себе. Он очень сопротивляющийся товарищ, не соглашающийся с тем, как все есть. У Николая своих тараканов хватает, и в этом интерес, потому что у меня их тоже достаточно», — комментирует Ефремов.

По словам Александры Бортич, «сериал в первую очередь о том, что кризисы всегда становятся точкой роста, что человек способен перевернуть ход событий в свою пользу и начать новую главу».