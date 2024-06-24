Татьяна Васильева объяснила, почему не снимается в кино и сериалах

Татьяна Васильева | Источник: Legion-Media.ru

Но у 77-летней Васильевой уже давно нет новых ролей ни в кино, ни в телепроектах. Поклонники могут увидеть ее на театральной сцене, она много гастролирует по стране с антрепризными спектаклями.

Об отношении к современной киноиндустрии народная артистка России рассказала проекту «Эмпатия Манучи». Ведущий заметил, что в такой ситуации — отсутствия съемок — находятся сейчас многие артисты, которые не боятся высказываться и прямо говорят о своей патриотической позиции.

«Да, и меня это устраивает, — заявила Татьяна Григорьевна. – Если будут звать сниматься в какой-то сериал, я, скорее всего, не захочу там сниматься. В сериале ты сегодня проговорил свой текст и все – пока! Съемочный день закончен, и все, и точка. Что это было?! При этом все так неразумно. Пятнадцать часов это длится, ты сидишь в автобусе долго, столько времени проходит зря. Потом ты несешь в кадре какую-то чушь, за которую тебе точно будет стыдно, обязательно. Не знаю… Я очень давно не снималась у хороших режиссеров. Наверное, у них иначе. А так… Ради чего?»

На вопрос: а как же профессия — актриса убедительно ответила, что ей вполне хватает театра для удовлетворения своих профессиональных амбиций.

«Все больше убеждаюсь, что кино — это не мое, — говорит Васильева. — Я не знаю, чего мне там делать. Я не знаю, чего от меня там ждут. Могу ли я пробовать работать там так, как я это знаю? Не спугну ли я? Самое неприятное для меня сейчас — я не доверяю режиссерам. Я их должна все время проверять — так это или не так, правильно это или неправильно. Я хочу работать с таким режиссером, который поставит мне задачу, а я попытаюсь ее выполнить, попытаюсь сыграть так, как он предлагает. Вот это мне было бы интересно. Но, как правило, ничего не предлагают. Или предлагают то, что я не хочу».

Васильева вспоминает советский кинематограф, когда она работала на съемочной площадке с удовольствием.