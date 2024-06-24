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24 июня 2024, новость

«Головоломка 2» стала самым кассовым фильмом 2024 года

Мультфильм обогнал по мировым кассовым сборам сиквел «Дюны»

Мультфильм «Головоломка 2» производства компаний Disney и Pixar заработал «сенсационные» $100 млн во второй уикенд после выхода в прокат. Об этом сообщает Variety и добавляет, что всего за восемь дней после выхода в кинотеатрах «Головоломка 2» превзошла фильм «Дюна: Часть вторая» и стала самым кассовым фильмом 2024 года.

На данный момент сиквел семейного фильма собрал $355 млн в Северной Америке и $724 млн по всему миру. У картины Дени Вильнева это $282 млн и $711 млн соответственно.

Отмечается, что продажи билетов снизились всего на 35% по сравнению с дебютным уикендом, в который лента собрала $154 млн. Также сиквел «Головоломки» побил еще один рекорд. Анимационная лента потенциально стала лидером по сборам в США во вторые выходные среди анимационных фильмов.

Фильм «Головоломка 2» собрал в первый день проката в США рекордные для этого года $62 млн, а за выходные — $295 млн. Производственный бюджет картины составил $200 млн.

В первые выходные после премьеры сиквел собрал в США рекордные $155 млн, обогнав «Барби», вторую часть «Дюны» и фильм «Годзилла против Конга» ($80 млн). После этого креативный директор Disney+ Пит Доктер анонсировал сериал по «Головоломке». Премьера намечена на весну 2025 года.

«Головоломка 2» штурмует мировой прокат. В чем секрет ее успеха?

Премьера фильма «Головоломка» состоялась в 2015 году. Тогда фильм собрал в мировом прокате $857,6 млн. Мультфильм рассказывает об 11-летней школьнице по имени Райли, которой движут пять эмоций: радость, печаль, страх, гнев и брезгливость.

Во второй части картины появляется повзрослевшая Райли. В подростковом возрасте у нее появляются новые эмоции — тревожность, зависть, смущение, скука и ностальгия. С помощью этих эмоций девочке предстоит справиться с типичными подростковыми проблемами.

На церемонии вручения премии «Оскар» в 2016 году первая часть получила награду в номинации «Лучший анимационный фильм». В копилке картины есть и другие престижные премии: «Золотой глобус», «Сатурн», премия Британской киноакадемии (BAFTA).

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