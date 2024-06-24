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24 июня 2024, новость

52-летнего Джареда Лето раскритиковали за выход на публику в трусах

Актер появился на светском мероприятии в откровенном образе
Джаред Лето
Джаред Лето | Источник: Legion-Media.ru

Голливудский актер и солист группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето появился на публике в откровенном образе. 

52-летний Лето посетил показ Vogue World, который состоялся 23 июня в Париже. Для светского мероприятия актер выбрал длинную прозрачную рубашку, черные трусы и высокие сапоги. Артист дополнил образ массивной цепью и красными напальчниками. Знаменитость сделал макияж с черными стрелками и красными тенями.

Читатели Daily Mail не оценили наряд Джареда Лето.

«Раньше мне нравился Джаред Лето, но сейчас я не понимаю, кем он пытается казаться», «Лето пытается быть актуальным. В 52 года он, кажется, просто в отчаянии», «С каждой минутой он становится все более неприятным», «Что случилось с этим парнем?», «Этот человек ненормальный», «Нелепо», — писали интернет-пользователи в комментариях.

В мае Джаред Лето стал лицом выпуска журнала Vogue. На обложке актер позировал в «голом» топе, черном жакете и брюках-клеш. Образ дополнили жемчужные украшения: брошь и ожерелье.

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