52-летнего Джареда Лето раскритиковали за выход на публику в трусах

52-летний Лето посетил показ Vogue World, который состоялся 23 июня в Париже. Для светского мероприятия актер выбрал длинную прозрачную рубашку, черные трусы и высокие сапоги. Артист дополнил образ массивной цепью и красными напальчниками. Знаменитость сделал макияж с черными стрелками и красными тенями.

«Раньше мне нравился Джаред Лето, но сейчас я не понимаю, кем он пытается казаться», «Лето пытается быть актуальным. В 52 года он, кажется, просто в отчаянии», «С каждой минутой он становится все более неприятным», «Что случилось с этим парнем?», «Этот человек ненормальный», «Нелепо», — писали интернет-пользователи в комментариях.