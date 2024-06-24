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24 июня 2024, новость

Стало известно о плохом самочувствии Заворотнюк на съемках «Моей прекрасной няни»

Актер Борис Смолкин рассказал, что актриса падала в обморок на съемках сериала
Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов в сериале «Моя прекрасная няня»
Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов в сериале «Моя прекрасная няня»

О плохом состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк на съемках ситкома «Моя прекрасная няня» рассказал актер Борис Смолкин. Подробности стали известны телеканалу НТВ.

Исполнитель роли дворецкого Константина признался, что звезда работала на износ и падала в обморок на съемках.

«Она же в каждом кадре занята, в каждой сцене. У нас был перерыв, мы могли ноги вытянуть в гримерке, сесть или полежать. А у нее перерывов не было», — пояснил он. Смолкин отметил, что Заворотнюк «прошла очень трудный путь».

Смолкин одобрил решение близких актрисы не раскрывать подробности ее болезни на публику. «На мой взгляд, они правильно поступили, что закрылись», — отметил народный артист России.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, помогавшая семье актрисы, раскрыла подробности о последнем годе жизни Заворотнюк.

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