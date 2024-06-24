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24 июня 2024, фоторепортажКрасная дорожка

Звезды и неожиданные призы: как прошло закрытие фестиваля «Пилот»

На ежегодном смотре в Иванове раздали призы лучшим сериалам и их создателям

В Иванове завершился VI Фестиваль сериалов «Пилот». Гостями церемонии закрытия стали Мария Мацель, Стася Милославская, Софья Лебедева, Николай Шрайбер, Илья Аксенов и Анастасия Резник, Александра Киселева, Яна Крайнова и другие звезды.

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В этом году церемония прошла в неформальной обстановке: ведущий — актер Антон Филипенко — начал мероприятие с того, что подыскивал себе будущую жену, мотивируя это тем, что Иваново — город невест. Актер принес с собой целую горсть «помолвочных» колец и «сделал предложение» девушке из зала. 

Самые ожидаемые сериалы

Первые призы «Пилота» ушли проектам, представленным ранее в рамках деловой программы фестиваля в формате презентаций, тизеров, нарезок и отрывков. Победителей определяли блогеры, журналисты и представители индустрии путем голосования.

Так, самым ожидаемым документальным сериалом стал «Киборг», рассказывающий о жизни людей с протезами. Вручая приз, журналист Иван Кудрявцев сообщил, что со следующего года на «Пилоте» будет отдельная конкурсная программа документальных сериалов.

Самым ожидаемым художественным сериалом стала псевдодокументальная комедия «Гаражники», снятая Михаилом Местецким («Год рождения») и написанная Ярославом Свиридовым и бывшим главным редактором журнала Maxim Александром Маленковым. Приз вручал сценарист и отборщик конкурсной программы «Пилота»-2024 Андрей Золотарев.

Основные награды

В конкурсной программе фестиваля «Пилот», который проходил с 21 по 23 июня, было представлено 15 сериалов. Проекты оценивало звездное жюри, куда вошли режиссеры Клим Шипенко, Юрий Быков, Петр Буслов и Владимир Котт.

Приз за лучший сценарий получил Эмиль Никогосян — автор комедии «Жыыызнь» с Михаилом Галустяном и Светланой Ходченковой. Лучшим режиссером стал Тимур Алпатов, снявший детектив «Противостояние» с Владимиром Вдовиченковым.

Специального приза жюри «За лучший режиссерский дебют» была удостоена Екатерина Тодоровская, представившая сериал «Взрослые» с Марией Мацель, Анастасией Талызиной и Стасей Милославской в главных ролях. Получая награду, она поблагодарила своего отца — режиссера Валерия Тодоровского, иронично напомнив, что он является генеральным продюсером фестиваля «Пилот».

Актерские номинации

Лучшим актером в этом году был признан Лев Зулькарнаев, исполнивший роль юноши с аутизмом в драмеди «Она такая классная». Лучшей актрисой стала Светлана Иванова за проект «Эль Русо», где она сыграла староверку, живущую в Аргентине и случайно оказавшуюся в эпицентре криминальных разборок в Буэнос-Айресе.

Лев Зулькарнаев
Лев Зулькарнаев

В номинации «Лучший актерский ансамбль» были отмечены актрисы сериала Николая Хомерики «Чистые». Приз получали Софья Синицына, Диана Милютина и Тереза Диуро, исполнившие в проекте роли куртизанок.

Неожиданный главный приз

А вот финал церемонии получился неожиданным. Лучшим сериалом VI фестиваля «Пилот», по мнению жюри, стал детский многосерийный детектив «Любопытная Варвара». Это решение немало удивило присутствовавших, так как проект сильно выбивался из конкурсной программы и, по мнению прессы, гармоничнее смотрелся бы на фестивале «Медвежонок», который ранее прошел в Перми.

Зрители же фестиваля, голосовавшие после каждого показа, назвали лучшей комедию «Убойный отпуск» с Анной Михалковой и Александром Робаком. В прошлом году проект уехал с «Пилота» с наградой «Самый ожидаемый художественный сериал».

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Она такая классная
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Александр Робак
Антон Филипенко
Антон Филипенко
Тимур Алпатов
Тимур Алпатов
Клим Шипенко
Клим Шипенко
Кадр из сериала «Противостояние»
Противостояние
Юрий Быков
Софья Лебедева
Софья Лебедева
Анна Михалкова
Анна Михалкова
Николай Хомерики
Николай Хомерики
Николай Шрайбер
Николай Шрайбер
Кадр из сериала «Взрослые»
Взрослые
Эль Русо
Любопытная Варвара
Любопытная Варвара
Мария Мацель
Мария Мацель
Светлана Иванова
Светлана Иванова
Стася Милославская
Стася Милославская
Stasya Miloslavskaya
Лев Зулькарнаев
Лев Зулькарнаев
Чистые
Чистые
Убойный отпуск
Убойный отпуск
Андрей Золотарев
Андрей Золотарев
Анастасия Резник
Анастасия Резник
Александра Киселева
Александра Киселева
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Владимир Котт
Владимир Котт
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