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24 июня 2024, новость

Спецвыпуск мультфильма про Трех Богатырей вышел в лидеры кинопроката за выходные

Фильм собрал 61,6 млн рублей за уикенд

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Специальный выпуск анимационного фильма «Три богатыря. Ни дня без подвига» стал лидером проката в РФ и странах СНГ, собрав 61,6 млн рублей за минувшие выходные без учета недоступного в кинотеатрах России и Белоруссии мультфильма «Головоломка 2». Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 20 по 23 июня.

Режиссерами выступили Александра Шоха и Екатерина Салабай, сценарий написал Артем Фучижи. Роли озвучили Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович и Валерий Соловьев. Согласно сюжету, богатырям предстоит расследовать похищение княжеской короны и спасать друзей из волшебного мира снов.

На втором месте — музыкальная комедия «Тур с Иванушками», собравшая 40,8 млн рублей за минувшие выходные. Кинокартина в жанре роуд-муви производства Monumental Vision повествует о приключениях трех подруг, которые отправились в путешествие на машине по югу России, чтобы отвлечься от проблем и осуществить детскую мечту — встретиться с группой «Иванушки International». Главные роли исполнили Агата Муцениеце, Анна Пескова и Ольга Сухарева.

Также в фильме снялись солисты группы «Иванушки International», которая отмечает в этом году 30-летие: Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Туриченко. В съемках участвовали Татьяна Догилева, Роман Курцын, Роман Маякин, Александрина Олексюк, Владимир Сычев, Андрей Рожков, Валентина Мазунина.

Третью строчку рейтинга занял британо-канадский мультфильм Криса Дженкинса «10 жизней», собравший 28,8 млн рублей за минувшие выходные. Мультфильм рассказывает о коте по кличке Беккет, которому предстоит прожить десять жизней, но в облике не кота, а других животных.

Мультфильм «Головоломка 2» Келси Манна, просмотр которого недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии, стал лидером кинопроката в странах СНГ, собрав 79,5 млн рублей.

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Татьяна Догилева
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Анна Пескова
10 жизней
Кирилл Андреев
Кирилл Андреев
Тур с Иванушками
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце
Роман Маякин
Ольга Сухарева
Ольга Сухарева
Три богатыря. Ни дня без подвига
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