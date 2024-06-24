Спецвыпуск мультфильма про Трех Богатырей вышел в лидеры кинопроката за выходные

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Специальный выпуск анимационного фильма «Три богатыря. Ни дня без подвига» стал лидером проката в РФ и странах СНГ, собрав 61,6 млн рублей за минувшие выходные без учета недоступного в кинотеатрах России и Белоруссии мультфильма «Головоломка 2». Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 20 по 23 июня.

Режиссерами выступили Александра Шоха и Екатерина Салабай, сценарий написал Артем Фучижи. Роли озвучили Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович и Валерий Соловьев. Согласно сюжету, богатырям предстоит расследовать похищение княжеской короны и спасать друзей из волшебного мира снов.

На втором месте — музыкальная комедия «Тур с Иванушками», собравшая 40,8 млн рублей за минувшие выходные. Кинокартина в жанре роуд-муви производства Monumental Vision повествует о приключениях трех подруг, которые отправились в путешествие на машине по югу России, чтобы отвлечься от проблем и осуществить детскую мечту — встретиться с группой «Иванушки International». Главные роли исполнили Агата Муцениеце, Анна Пескова и Ольга Сухарева.

Третью строчку рейтинга занял британо-канадский мультфильм Криса Дженкинса «10 жизней», собравший 28,8 млн рублей за минувшие выходные. Мультфильм рассказывает о коте по кличке Беккет, которому предстоит прожить десять жизней, но в облике не кота, а других животных.