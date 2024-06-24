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24 июня 2024, новость

Дочь Тома Круза отказалась от фамилии отца

Дочь Кэти Холмс и Тома Круза Сури отказалась от фамилии отца
Сури Круз
Сури Круз | Источник: Legion-Media.ru

Дочь американского актера Тома Круза и его бывшей жены Кэти Холмс Сури решила отказаться от фамилии отца. Об этом сообщает Page Six.

В пятницу, 21 июня, девушка отпраздновала окончание школы и получение аттестата вместе с матерью. Актер не присутствовал на мероприятии. Издание обратило внимание на то, что в брошюре выпускной церемонии она была записана как Сури Ноэль.

Ранее стало известно, что дочь Тома Круза решила отказаться от общения с артистом после наступления совершеннолетия.

Круз и Холмс прожили в браке с 2006 по 2012 год. После развода актриса получила единоличную опеку над ребенком, а ее бывший муж — право на посещение дочери. Известно, что против общения Сури с отцом выступала ее мать, которая опасалась интереса Круза к сайентологии. Последние годы актер практически не общался с дочерью.

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