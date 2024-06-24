Дочь Тома Круза отказалась от фамилии отца

Сури Круз | Источник: Legion-Media.ru

Дочь американского актера Тома Круза и его бывшей жены Кэти Холмс Сури решила отказаться от фамилии отца. Об этом сообщает Page Six.

В пятницу, 21 июня, девушка отпраздновала окончание школы и получение аттестата вместе с матерью. Актер не присутствовал на мероприятии. Издание обратило внимание на то, что в брошюре выпускной церемонии она была записана как Сури Ноэль.

Ранее стало известно, что дочь Тома Круза решила отказаться от общения с артистом после наступления совершеннолетия.