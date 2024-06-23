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23 июня 2024, новость

Данила Козловский заявил о «догоняющей роли» российской киноиндустрии

Актер назвал США ведущей кинодержавой
Данила Козловский
Данила Козловский | Источник: PersonaStars

Актер Данила Козловский заявил в шоу GlumOFF, что российская киноиндустрия пока не поспевает за американской.

Козловский назвал США ведущей кинодержавой, в которой снимают как удачные, так и неудачные проекты. По его словам, в американском кинематографе есть «прекрасные, грандиозные, гениальные, великие, средние, необязательные» фильмы.

Он считает, что кино в России предстоит еще долго развиваться, чтобы опередить США.

«Я патриот своей индустрии и с большой нежностью и уважением отношусь к огромному числу людей, которые в нашей индустрии стараются создавать, несмотря на непростые условия и все то, что происходит. Но все равно мы в роли догоняющих — всегда были и еще долгое время будем», — заявил артист.

По мнению Козловского, секрет успеха американского кино заключается в отсутствии огромной цензуры и возможности говорить фактически на любую тему.

В конце марта стало известно, что Козловский и актриса Ксения Раппопорт исчезли из титров фильма «Летучий корабль». В студии «Рок», снимавшей фильм, отказались объяснять, почему актеров убрали из титров.

Ранее Козловский признался в любви Пугачевой.

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