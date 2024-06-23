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23 июня 2024, новость

Еще одна звезда «Сверхъестественного» снимется в сериале «Пацаны»

Джаред Падалеки присоединился к актерскому составу многосерийного фильма
Джаред Падалеки в сериале «Сверхъестественное»
Джаред Падалеки в сериале «Сверхъестественное»

Актер Джаред Падалеки, известный по роли Сэма Винчестера в сериале «Сверхъестественное», подтвердил в беседе с Deadline, что присоединился к актерскому составу «Пацанов».

Падалеки признался, что на данном этапе своей карьеры хотел бы участвовать в проектах, которые ему интересны, или работать с людьми, которые ему небезразличны. Автор «Сверхъестественного» Эрик Крипке является режиссером сериала «Пацаны».

«Очевидно, что после сериала «Сверхъестественное» мы с Эриком связаны навсегда», — заявил артист.

Помимо Падалеки, в «Пацанах» приняли участие другие звезды «Сверхъестественного» — Дженсен Эклс, Джеффри Дин Морган и Джим Бивер. Эклс исполнил роль супергероя по имени Солдатик, а Бивер — политика Роберта Сингера.

Имя последнего совпадает с тем, как звали персонажа актера в «Сверхъестественном». Персонаж Джеффри Дина Моргана появился в четвертом сезоне сериала.

Сериал «Пацаны» создан по одноименному комиксу Гарта Энниса и Дарика Робертсона. В «Пацанах» сыграли такие артисты, как Карл УрбанДжек КуэйдЭрин Мориарти, Доминик Макеллиготт, Джесси Т. Ашер, Лаз Алонсо, Чейс Кроуфорд, Томер Капон, Карен ФукухараАя Кэш.

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