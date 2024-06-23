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23 июня 2024, новость

Звезда «Шерлока» обратилась в полицию после угроз

Mirror: актриса Аманда Аббингтон обратилась в полицию из-за угроз в социальных сетях
Аманда Аббингтон
Аманда Аббингтон | Источник: Rex / Fotodom.ru

Актриса Аманда Аббингтон обратилась в полицию после угроз в социальных сетях. Об этом сообщает Mirror.

«В какой-то момент она с трудом справлялась с сотнями сообщений, в которых содержались неприятные вещи и угрозы ее безопасности», — сообщил источник журнала.

По данным издания, Аббингтон получала множество критики и угроз ее безопасности после ухода из проекта «Танцующие звезды».

Артистка покинула шоу по личным причинам. Однако ранее актриса обвиняла партнера по передаче Джованни Перниса в жестоком поведении и утверждала, что его методы тренировок оставили ее «разбитой и в слезах», а также привели к «легкому посттравматическому стрессовому расстройству».

Сам Пернис отрицал обвинения Аббингтон и пообещал «очистить свое имя».

Аманда Аббингтон получила наибольшую известность по роли жены доктора Ватсона Мэри в телесериале «Шерлок». В ее фильмографии более 60 ролей. Она играла в таких проектах, как «Мистер Селфридж», «Внутри девятого номера», «Быть человеком», «Вульф», «Психовилль».

Ранее супруга звезды «Слова пацана. Кровь на асфальте» пожаловалась на хейт.

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