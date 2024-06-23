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23 июня 2024, новость

Эдди Мерфи признался, что в последние годы несколько раз чуть не выпустил альбом

Актер и музыкант рассказал, что у него накопилось много материала
Эдди Мерфи
Эдди Мерфи | Источник: Legion-Media.ru

В беседе с Access Hollywood Эдди Мерфи рассказал, что никогда не переставал записывать музыку и просто ее не выкладывал. Время от времени он размещает что-то на своем канале для бесплатного прослушивания. Последним таким подарком от певца стало видео на песню Oh Jah Jah в 2015 году.

Эдди также не исключил возможность записи нового лонгплея. Однако уточнил, что отказался от своей домашней студии, чтобы один из его детей смог вернуться домой.

На счету исполнителя три альбома в стиле R&B, фанк и синти-поп. Последний из них вышел в 1993-м. Самым большим хитом Мерфи стал Party All the Time, занявший второе место в чарте Billboard в 1985-м.

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