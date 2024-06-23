Эдди Мерфи признался, что в последние годы несколько раз чуть не выпустил альбом

Эдди Мерфи | Источник: Legion-Media.ru

В беседе с Access Hollywood Эдди Мерфи рассказал, что никогда не переставал записывать музыку и просто ее не выкладывал. Время от времени он размещает что-то на своем канале для бесплатного прослушивания. Последним таким подарком от певца стало видео на песню Oh Jah Jah в 2015 году.

Эдди также не исключил возможность записи нового лонгплея. Однако уточнил, что отказался от своей домашней студии, чтобы один из его детей смог вернуться домой.