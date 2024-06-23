Супруга звезды «Слова пацана» пожаловалась на хейт

Рузиль Минекаев с женой

Супруга Рузиля Минекаева, актриса Азиза Бекманова, призналась, что уже больше полугода получает неприятные сообщения от хейтеров. Ее слова передает Prozvezd.

«Что я не пара моему мужу и отцу нашего первенца. Что я якобы старая, страшная, неинтересная, никакущая. Интересно, они думают, что Рузя женился на мне из жалости?» — возмутилась девушка.

Бекманова старается игнорировать подобные сообщения и не растрачивать нервы на необоснованную критику, пусть и «очень хочется». Актриса призналась, что сам Минекаев, узнав о комментариях в адрес супруги, начал чаще говорить ей комплименты.

Девушка отметила, что ей повезло с супругом, а ему — с ней. Она посоветовала хейтерам заниматься своей жизнью.

В апреле Азиза жаловалась в Telegram-канале, что поклонницы кричат под их окнами. Она опубликовала голосовое сообщение, на котором слышны крики поклонниц. Бекманова попросила фанаток не делать этого, так как их ребенок спит.