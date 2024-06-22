У российского сериала «Сладкая жизнь» спустя 10 лет появится продолжение

У популярного мелодраматического сериала « Сладкая жизнь » будет четвертый сезон. Об этом стало известно корреспонденту Кино Mail.ru на презентации онлайн-кинотеатра Premier в рамках деловой программы фестиваля «Пилот».

В новых сериях история будет разворачиваться через 10 лет после событий первых трех сезонов. В сериал вернутся все основные персонажи, а также герои Александра Робака и Ольги Медынич из третьего сезона.