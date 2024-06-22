У российского сериала «Сладкая жизнь» спустя 10 лет появится продолжение

У популярного мелодраматического сериала «Сладкая жизнь» будет четвертый сезон. Об этом стало известно корреспонденту Кино Mail.ru на презентации онлайн-кинотеатра Premier в рамках деловой программы фестиваля «Пилот».
Проект выходил в 2014—2016 годах и рассказывал об успешных 30-летних москвичах, жизнь которых изменилась с приездом провинциалки Саши, зарабатывающей танцами go-go. Главные роли в сериале исполняли Марта Носова, Никита Панфилов, Лукерья Ильяшенко, Антон Денисенко, Роман Маякин, Мария Шумакова и Анастасия Меськова.
В новых сериях история будет разворачиваться через 10 лет после событий первых трех сезонов. В сериал вернутся все основные персонажи, а также герои Александра Робака и Ольги Медынич из третьего сезона.
Дата премьеры четвертого сезона «Сладкой жизни» пока неизвестна.