Дмитрий Певцов вернулся в кино с ролью хирурга: первые кадры

Актер, народный артист РФ Дмитрий Певцов возвращается в кино после длительного перерыва. Он исполнит главную роль в медицинской драме «Фулл Хаус». Об этом стало известно корреспонденту Кино Mail.ru на презентации Института развития интернета в рамках деловой программы фестиваля «Пилот».
60-летний Певцов воплотит образ хирурга-трансплантолога, который работает в непростых условиях в северном провинциальном городе.
Помимо Дмитрия Певцова в сериале заняты Петр Федоров, Светлана Иванова, Мария Лисовая («Один шанс на троих»), Анна Котова, Валентина Мазунина и Семен Молоканов («Зема»).
Режиссером и оператором выступает Сергей Трофимов, ранее работавший над драмой «Нулевой пациент».
Сейчас проект «Фулл Хаус» находится на стадии съемок. Премьера состоится в онлай-кинотеатре Premier в начале 2025 года.