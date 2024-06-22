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22 июня 2024, новостьСъемки

Дмитрий Певцов вернулся в кино с ролью хирурга: первые кадры

После длительного перерыва актер приступил к съемкам в новом сериале
Дмитрий Певцов в сериале «Фулл Хаус»
Дмитрий Певцов в сериале «Фулл Хаус»

Актер, народный артист РФ Дмитрий Певцов возвращается в кино после длительного перерыва. Он исполнит главную роль в медицинской драме «Фулл Хаус». Об этом стало известно корреспонденту Кино Mail.ru на презентации Института развития интернета в рамках деловой программы фестиваля «Пилот».

60-летний Певцов воплотит образ хирурга-трансплантолога, который работает в непростых условиях в северном провинциальном городе.

Помимо Дмитрия Певцова в сериале заняты Петр Федоров, Светлана Иванова, Мария Лисовая («Один шанс на троих»), Анна Котова, Валентина Мазунина и Семен Молоканов («Зема»).

Дмитрий Певцов в сериале «Фулл Хаус»
Дмитрий Певцов в сериале «Фулл Хаус»

Режиссером и оператором выступает Сергей Трофимов, ранее работавший над драмой «Нулевой пациент».

Сейчас проект «Фулл Хаус» находится на стадии съемок. Премьера состоится в онлай-кинотеатре Premier в начале 2025 года.

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