Дмитрий Певцов вернулся в кино с ролью хирурга: первые кадры

Актер, народный артист РФ Дмитрий Певцов возвращается в кино после длительного перерыва. Он исполнит главную роль в медицинской драме «Фулл Хаус». Об этом стало известно корреспонденту Кино Mail.ru на презентации Института развития интернета в рамках деловой программы фестиваля «Пилот».