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22 июня 2024, статьяЮбилеиЦитатыИстории про звезд

Мэрил Стрип — 75. Самые яркие цитаты ее героинь, которые не оставят равнодушными

22 июня великолепной и неподражаемой Мэрил Стрип исполнилось 75 лет. По случаю юбилея актрисы вспоминаем незабываемые цитаты ее самых ярких героинь
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип | Источник: Алексей Молчановский

Нелегкий путь к славе: биография Мэрил Стрип

Мэри Луиз Стрип родилась 22 июня 1949 года в городе Саммит, штат Нью-Джерси. Ее мать занималась искусством и поддерживала дочь во всех ее увлечениях, среди которых были пение и театр. На сцену Мэри вышла еще в средней школе. А в старших классах, не имея никакого актерского образования, поразила своим талантом профессора престижного колледжа, который увидел ее в пьесе «Мисс Джули». Тогда она твердо решила стать актрисой. 

Но исключительно на природные данные Стрип полагаться не стала. Она получила степень магистра изящных искусств в Йельском университете и, позднее, доктора искусств в Дартмутском колледже. К моменту окончания этих учебных заведений она была уже опытной актрисой, но этот самый опыт ей дался непросто. Выгорев от изматывающего графика и «заработав» язву, будущая звезда стала подумывать о том, чтобы завязать со сценой и пойти в юриспруденцию. Но, к счастью для мирового кино, отказалась от этой мысли. 

В середине 70-х Мэрил вдохновилась кино и начала ходить на прослушивания. Сначала ей не очень везло, и она продолжала играть в театре и ловить свой шанс. Получила номинацию на «Тони», появилась в ряде успешных постановок на Бродвее. А в 1978 году на экраны вышел фильм «Охотник на оленей» с Робертом Де Ниро. В нем Стрип досталась роль второго плана, но именно она стала для нее прорывной. Остальное — уже история.

Рекордсменка «Оскара»: главные роли Мэрил Стрип

Сегодня Мэрил Стрип — обладательница трех премий «Оскар» и рекордного числа номинаций — 21 (!) — на эту главную и самую вожделенную кинопремию в мире. За более чем полувековую карьеру, которая успешно продолжается до сих пор, она сыграла десятки ролей, завоевала любовь публики и признание критиков.

К 75 годам актриса успела поработать в самых разных жанрах — драме, комедии, мюзикле, фэнтези и всем, что посередине. Среди самых запоминающихся ее героинь есть и «потерянные» персонажи, оказавшиеся перед сложным выбором, и реальные исторические личности, и безжалостные циники, и неутомимые борцы за справедливость, и жизнерадостные оптимистки. 

В начале 80-х одной из самых заметных героинь актрисы стала эмигрантка Софи («Выбор Софи») — женщина, которая попала в любовный треугольник и так запуталась в своей лжи, что начала забывать правду. В 90-е Стрип снялась в экранизации романа «Мосты округа Мэдисон» — пронзительной романтической драме о любви, семье, верности и муках выбора. А через несколько лет снова появилась в драме о семье — на этот раз в роли тяжелобольной матери в ленте «Семейные ценности».

Много позже, в 2010-х, она сыграет больную мать дисфункционального семейства в фильме «Август. Графство Осейдж» — но прежде успеет сыграть Маргарет Тэтчер в «Железной леди», эксцентричную тетю Марч в «Маленьких женщинах», повара Джулию Чайлд в комедийной драме «Джули и Джулия»...

Энн Хэтэуэй и Мэрил Стрип в фильме «Дьявол носит Prada»
Энн Хэтэуэй и Мэрил Стрип в фильме «Дьявол носит Prada» | Источник: Legion-Media.ru

Но массовому зрителю Мэрил Стрип больше всего запомнилась в роли Миранды Пристли в стильной мелодраме середины нулевых «Дьявол носит “Prada”». Образ холодной и высокомерной главной редакторши модного журнала, которая не терпит ни малейшей ошибки от подчиненных, настолько хорошо удался актрисе, что у многих она по сей день ассоциируется в первую очередь именно с этим персонажем. 

Дальше перечислять можно долго: одних только ролей, за которые Стрип номинировали на «Оскар», у актрисы более двадцати. И это еще «не вечер» — ведь завершать карьеру актриса пока не собирается! Хотя ее неоднократно называли «переоцененной», Мэрил снова и снова демонстрирует, что ее статус одной из главных мировых актрис современности вполне заслужен. Одно из доказательств: многие фразы ее героинь стали практически крылатыми.

Самые яркие цитаты киногероинь Мэрил Стрип

Даже любовь не может гарантировать счастья.​​​​​​​
​​​​​​​(Лиза Метцгер, «Мой лучший любовник», 2005)
А почему мне до сих пор не принесли кофе? Она что, умерла?
​​​​​​​(Миранда Пристли, «Дьявол носит Prada», 2006)
Это сложно принять, но когда женщина решает выйти замуж и завести детей, с одной стороны, ее жизнь начинается, но с другой — она заканчивается.
​​​​​​​(Франческа Джонсон, «Мосты округа Мэдисон», 1995) 
Правда не облегчает понимание.
​​​​​​​(Софи Завистовская, «Выбор Софи», 1982)
По-своему все правы — а я права кругом! 
​​​​​​​(Тетя Марч, «Маленькие женщины», 2019) 
Любовь не подчиняется нашим законам. Она полна загадок и тайн.
​​​​​​​(Франческа Джонсон, «Мосты округа Мэдисон», 1995) 
Так легко быть счастливой, дорогая. Надо лишь полюбить то, что ты имеешь — а ты имеешь так много. Не жалей о своих потерях — о том, что ты считаешь потерями. Так гораздо спокойнее.
​​​​​​​(Кейт Гульден, «Истинные ценности», 1998)
Знаешь, жизнь непредсказуема. Надо верить в лучшее и жить друг для друга.
(Кларисса Вон, «Часы», 2002)
Конечно, двигайтесь как можно медленней. Вы знаете, как я это люблю. 
​​​​​​​(Миранда Пристли, «Дьявол носит Prada», 2006)  
Нет ничего долговечней временных вещей. 
​​​​​​​(Джулия Чайлд, «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту», 2009)
Если вы принимаете трудные решения, люди будут ненавидеть вас сегодня, но они будут любить вас впоследствии из поколения в поколение. 
​​​​​​​(Маргарет Тэтчер, «Железная леди», 2011)
Знаешь, Бен, что мой муж говорил про новости? Он их называл «черновой набросок истории». 
​​​​​​​(«Секретное досье», 2017)
Не стоит биться в закрытую дверь… с истекшим сроком годности в десять лет. 
​​​​​​​(Джейн Адлер, «Простые сложности», 2009)
Пусть говорят, что я не умела петь, но никто не скажет, что я не пела! 
​​​​​​​(Флоренс Фостер Дженкинс, «Примадонна», 2016)
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