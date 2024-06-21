Кристина Асмус показала откровенное фото из ванны

36-летняя Кристина Асмус опубликовала откровенный снимок. Для фото она позировала в пенной ванне. На фото видны лишь плечи и немного спины. Снимок Асмус разместила в соцсети.

<div id="vk_post_-122141110_31003"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31003", -122141110, 31003, 'bt5i4iYXLa2JNfG5Dfz8cKcD0iM'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Фото, как указала актриса, было сделано на Бали. На днях Асмус рассказала, что отправилась туда в отпуск. «Я на Бали! Это было дорого, долго, дорого. <...> Обычно я въедливо изучаю новое место, а тут силы есть максимум с кровати встать. В принципе, можно было и в Анапу поехать, еще и на машину бы после поездки хватило», — пошутила Кристина Асмус.

Недавно актриса решилась на кардинальные изменения во внешности. Она сделала короткую стрижку и отказалась от привычных зрителям светлых локонов. Она попросила не искать скрытых смыслов в смене имиджа.

«Тысяча осветлений, окрашиваний, начесов и плоек дали о себе знать. Заодно исполнила свою давнюю мечту. И я в глубоком экстазе. Нравится очень», — призналась актриса.