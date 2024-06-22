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22 июня 2024, статьяЧто посмотреть

Сериал на выходные: невероятно красивая дорама о любви и искусстве

Рекомендуем познакомиться с «Историей Розы» — о девушке, которая не сдается в поисках любви и своего места в мире

В центре оптимистичного и написанного сочными красками китайского сериала «История Розы» — юная Хуан Имэй, которую домашние зовут Розой. Самостоятельная и дерзкая красавица родилась в семье ученых и знает себе цену.

Поклонники от нее без ума, а некоторые готовы принести в жертву даже собственную семью, чтобы быть рядом. Девушка хоть и ходит на свидания, но по-настоящему заинтересована только в том, чтобы найти свое место в мире.

Но любовь постучится в ее дверь, и не раз. В университете Хуан Имэй взаимно влюбляется в однокурсника, что приводит к быстрой свадьбе. Лишь спустя некоторое время молодые люди понимают, что не уживутся вместе.

После развода не теряющая позитивного настроя Роза продолжает строить карьеру в сфере искусства и ходить на свидания. И однажды судьба дарит ей встречу с удивительным парнем. Только пережив с ним радость и боль, беззаботная Хуан Имэй превратится в сильную женщину.

Пример чудесной героини учит не сгибаться перед трудностями, сохранять позитивный настрой и самоиронию. А захватывающие взлеты и падения ее романтических отношений точно не дадут заскучать.

История розы
История Розы
2024/Китай18+драмамелодрама
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